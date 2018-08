Samantha de Jong (Barbie) in tranen vertrokken naar Schotse afkickkliniek Redactie

15 augustus 2018

16u29

Bron: AD 0 Showbizz De met psychische en verslavingsproblemen worstelende realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, is volgens haar vriend begonnen aan haar therapie in de Schotse afkickkliniek Castle Craig: 32 kilometer ten zuiden van Edinburgh. Maandag vertrok de Haagse blondine vanaf Schiphol. Eenmaal in Schotland reisde ze onder begeleiding van een therapeut naar het behandelcentrum.

Haar vriend, de Rijswijkse zanger Jeffrey van der Meer (32), zwaaide haar uit op Schiphol. ,,Ze was erg geëmotioneerd, maar hoefde niet moederziel alleen naar het vliegtuig. Ik had een hostess geregeld die haar vanaf de incheckbalie via een soort vip-route naar het toestel heeft gebracht.'' Haar kinderen Angelina (6) en Milano (3) - uit haar huwelijk met Michael van der Plas - waren niet bij het afscheid. ,,Milano heeft Samantha dit weekend nog even gezien. Angelina niet. Dat mocht niet van Jeugdzorg, omdat het meisje al wat ouder is en dus meer gehecht is aan haar moeder'', aldus Van der Meer die optreedt onder de naam Jeffrey Lake.

De therapie die Samantha krijgt duurt minimaal vier maanden. Na een maand - rond 13 september - mag Van der Meer zijn vriendin voor de eerste keer bezoeken. ,,Ik ga dan een weekendje naar haar toe en verblijf in een logeerhuisje voor gasten op het terrein van Castle Craig.'' Veel zal hij haar dan niet zien. ,,Hooguit een uur per dag.'' Van der Meer mag vanaf heden wel een keer per week kort met De Jong bellen. ,,Toegestaan is maximaal een half uur en het gesprek vindt plaats onder toezicht van een therapeut. Samantha mag in geen geval alleen bellen.''

Van der Meer hoopt dat de zestien weken intensieve therapie Samantha weer op het goede spoor zetten. De Haagse deed dit jaar twee keer een zelfmoordpoging en raakte uit balans door het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen tegen borderlineverschijnselen en slaapmiddelen. ,,Ik ben positief over een goede afloop. Turner Yuri van Gelder en zanger Thomas Berge is het ook gelukt om bij Castle Craig nare gewoonten af te leren.''

Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl