Sam Smith wil orgasmes door vingerknip

13u47

Een hoogtepunt beleven zonder er moeite voor te doen: da's één van de grootste wensen van de popster.

De zanger deed de uitspraak in een interview ter promotie van zijn nieuwe album 'The Thrill of It All'. Gevraagd naar zijn drie grootste wensen antwoordde hij: 'Ten eerste een lang leven voor iedereen die ik lief heb, met dagen waarin ze alleen maar gelukkig zijn. Ten tweede zoveel kaas kunnen eten als je wil zonder een gram aan te komen. En ten derde een orgasme kunnen beleven op elk moment van de dag. Bijvoorbeeld door met de vingers te knippen en zonder al het gedoe dat je daar normaal voor moet doen.' Iemand moet duidelijk lol leren beleven aan zijn seksleven...