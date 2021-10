Sam Louwyck uit ‘Onder Vuur’ stelt 25 jaar jongere vriendin Jana voor: “Mensen denken vaak dat ik met mijn dochter op stap ben”

Showbizz“Ik heb in New York gewoond, in Portugal, en ik heb als danser en acteur de wereld rond gereisd. Dat maakte een vaste relatie zo goed als onmogelijk”, zegt ‘Onder Vuur’-acteur Sam Louwyck (55). Maar kijk: intussen is hij al zeven jaar samen met Jana (30), zijn langste relatie ooit. En een van de volwassenste. “Maar ik ben blij dat ze geen kind meer met mij wil.” Een gesprek over de liefde, werken met wereldsterren en die ene wanhoopsdaad. “Een gevolg van onverwerkt verdriet.”