Sam, Heidi en Wim gaan helemaal 90s voor rol in nieuwe VTM-reeks: "Dit móet wel een grote rol zijn" DBJ

22 mei 2018

12u08

Bron: q-music

Vorige week figureerden Qmusic-dj’s Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck voor de nieuwe VTM-reeks Studio Tarara. De fictiereeks van regisseur Tim Van Aelst gaat over de beginjaren van VTM. Studio Tarara speelt zich af in 1993 achter de schermen van de sketchshow ‘Studio Tarara’. De sketches worden gespeeld voor een live publiek dat zelf ook helemaal ondergedompeld wordt in de nineties, inclusief kleding, kapsel en make-up. Hoog opgetrokken broeken, hemden in vreemde motieven en zwaar geföhnde kapsels: Sam, Heidi en Wim kregen het allemaal.