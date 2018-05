Sam Gooris woedend door roddel op cover: "Ik sla zijn bureau in frennen vaneen!" Tot blijkt wat echt gebeurd is... EVDB

10 mei 2018

08u48 0 Showbizz De gasten van 'Gert Late Night' zitten gezellig de kranten te lezen aan de ontbijttafel. Tot Paul Jambers op iets opmerkelijks botst. "Wat staat er hier op de cover?", begint Paul Jambers vol ongeloof. Gert en James nemen over en schuiven 'Tv Familie' door naar Sam Gooris. En hij kan zijn ogen niet geloven...

Volgens de cover van 'Tv Familie' heeft Sam Gooris namelijk een affaire met Véronique De Kock. Daar wordt Sam zodanig woedend om, dat hij een reporter opbelt. Wanneer hij die aan de lijn krijgt, moet de reporter er niet om vragen.

"Wat voor een circus is dat allemaal? Wat een schande! Zeg maar tegen dat redacteurke dat dat geschreven heeft, dat hij z’n bureau goed dicht doet he, want ik stap straks in een taxi en ik sla zijn deur en zijn bureau in frennen vaneen!", Sam Gooris vliegt zodanig uit, dat James Cooke hem amper nog durft te vertellen dat het om een nagemaakte cover gaat...