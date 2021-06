Sam Gooris ontmoette ooit koning Willem-Alexander zonder dat hij het wist

De ontmoeting vond twintig jaar geleden plaats. “Ik zat iets te drinken aan dat benzinestation toen ik vier toffe Nederlanders zag passeren”, deed Sam uit de doeken op MNM. “Ik had meteen het gevoel dat ik eentje van ergens herkende. Hij leek op iemand van het productiehuis Endemol, dat ‘Big Brother’ maakte (Sam zat ooit in de VIPS-editie van het realityprogramma, red.) . Ik ben toen een praatje gaan maken en dat was heel gezellig.”

Toen Sam twee weken later Willem-Alexander op tv zag, besefte hij pas dat hij met de Nederlandse royal een praatje had geslagen. “Ik schaamde me wel, want ik heb staan zeveren tegen die mens. Wat moet die niet van mij gedacht hebben? Maar kijk, het was een heel sympathieke man dus. (lacht)”