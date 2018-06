Sam Gooris kan maar niet stoppen met roken: "Ik word de meest ambetante mens die je je kan voorstellen" TDS

28 juni 2018

19u05

Bron: QMUSIC 0 Showbizz Sam Gooris beantwoordde vandaag de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf in de laatste podcast van dit radioseizoen van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Sam vertelt onder meer waarom hij niet meer voor studenten wil optreden, hoe hij zijn vrouw heeft leren kennen, hoeveel een optreden van hem kost en hoe zijn carrière begonnen is.

Sam Gooris spreekt in de podcast meteen duidelijke taal: “Ik treed niet meer op voor studenten!” En daar heeft de Vlaamse zanger enkele hele goede redenen voor. “Ik begon tegen mijn goesting te vertrekken naar die optredens. 9 van de 10 keer moest ik knokken tot in mijn auto. Ik ben bespuwd geweest, overgoten geweest met bier, ik heb sleutels en fototoestellen naar mijn hoofd gekregen en het strafste was op een campus in Limburg: daar schoten ze knikkers naar mij met katapulten. En dat worden dan later onze verplegers, rechters, dokters en advocaten … Eddy Wally hebben ze zo ooit ook een appelsien in zijn gezicht gegooid. Daarom heb ik, nadat mijn dochter geboren is, de keuze gemaakt om nooit meer op te treden voor studenten.”

Maar dat houdt organisatoren niet tegen: “Ze proberen mij toch nog steeds te boeken voor zulke optredens. Vorig jaar moest ik normaal gezien optreden aan Flanders Expo in Gent, maar toen ik ter plaatse kwam en zag dat het voor studenten was, ben ik gewoon terug vertrokken”, vertelt hij.

Hoeveel kost een optreden van Sam Gooris?

Hoeveel kost het om Sam Gooris te boeken voor een optreden? “Al sla je mij dood, dat weet ik niet”, lacht Sam. “Ik schat rond de 1.400 of 1.500 euro.” Maar wie beheert zijn inkomsten dan? “Dat doen mijn vrouw, mijn moeder en mijn boekhouder. Vraag mij ook niet wat ik overhoud aan een optreden. Voor mij is het belangrijkste dat ik mijn belastingen, mijn huis, mijn auto’s, de elektriciteit en de gas netjes kan betalen en dat mijn vrouw en kinderen niets tekort komen. En als er volk over de vloer komt, dat er geen dode muizen in de kast liggen. Dan ben ik een gelukkige jongen. Als ik eens iets wil kopen voor mezelf, dan zal ik trouwens ook altijd eerst overleggen met mijn vrouw of het wel gaat en hoe ik dat moet gaan kopen, met welke bankkaart dat ik dat moet gaan halen bijvoorbeeld (lacht).”

Rookverslaving

Sam Gooris rookt al lange tijd minstens een pakje sigaretten per dag en een einde maken aan die verslaving blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Ik heb al eens twee keer het boek van Allen Carr uitgelezen, maar dat helpt totaal niet en pillen wil ik ook niet nemen”, zegt Sam. “Ik heb al twee keer geprobeerd om de held uit te hangen door van de ene op de andere dag te stoppen met roken. Overdag gaat dat allemaal redelijk goed, maar als ik mijn avondeten heb, dan word ik de meest ambetante mens die je je kan voorstellen. Het is zelfs zo erg dat Kelly, mijn vrouw, tot twee keer toe in haar auto is gestapt en naar de nachtwinkel is gereden om sigaretten te kopen en zei: “Jij gaat terug beginnen roken”. Zo lastig ben ik dan.”

Bekendheid

Toen Sam Gooris plots bekend werd, was het voor hem een grote aanpassing. “Ik weet nog het eerste beertje dat iemand op het podium smeet tijdens één van mijn eerste optredens. Het was een blauw zeehondje”, lacht Sam. “Na mijn optreden kwamen mensen dan een handtekening vragen, maar ik had dat helemaal niet. In het begin heb ik dan maar gewoon wat gekribbeld. Mensen kwamen ook vragen voor een foto, maar ik wist niet hoe dat allemaal in zijn werk ging. Ik had ook geen uitdeelkaartjes of wat dan ook. Ik had het ook helemaal niet verwacht dat ik plots zo populair zou zijn, niemand had dat verwacht.”