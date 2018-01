Sam Gooris demonstreert komische dansmoves MC

28 januari 2018

15u01

Vanaf dinsdag 30 januari haalt VTM opnieuw de teletijdmachine boven voor een kersvers seizoen van 'Groeten uit'. Elke week laat An Lemmens een bekende Vlaming samen met zijn gezin terugkeren naar het jaar waarin hij 12 jaar was. Dinsdag is het de beurt aan Kelly Pfaff en gezin. Het speelgoed, de muziek, de televisieprogramma's, de gênante kledij: ze mogen het allemaal herontdekken.

In de eerste aflevering keert 'Groeten uit' terug naar 1989: het jaar waarin iedereen op de Lambada danst en de New Beat door de boxen knalt. Maar ook het jaar waarin Kelly Pfaff 12 jaar oud was. Samen met Sam Gooris, dochter Shania en Kenji reist Kelly terug in de tijd. De kledij van toen zorgt alvast voor bizarre taferelen. Tijdens hun verblijf wurmt Kelly zich nog eens in haar tapdansschoenen van toen. Een talent waar de rest van het gezin nog moet op oefenen. Gelukkig zorgt Sam voor de komische noot, onder muzikale begeleiding van een stevige Boombox uit de eighties…

