Sam Gooris amuseert zich in zijn bubbel, maar toch: “Ik besef nu pas dat onder de mensen komen pure luxe is”

TV Spektakel, drama en véél conflict: waarom de hele wereld zo verzot is op Australi­sche reality-tv

12:00 Bij ons zijn programma’s als ‘Blind Getrouwd’, ‘Temptation Island’ en ‘Love Island’ populair, net zoals in veel andere landen. Maar geen van die programma’s kent zoveel internationaal succes als de Australische versies. Ga het maar na: net als in de rest van Europa wordt bij ons gesmuld van ‘Blind Getrouwd Australië’. En ook de down-underversie van programma’s als ‘I’m a Celebrity...’ en ‘Love Island’ lokken in de rest van de wereld veel kijkers. Maar hoe komt dat toch? Wat is dan het grote verschil?