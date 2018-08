Sam De Bruyn zat heel erg diep: “Ik geraakte fysiek de trap niet meer op” TDS

24 augustus 2018

17u13

Bron: QMUSIC 1 Showbizz Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zijn opnieuw gestart met hun podcast: De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over waarin een resem bekende gezichten de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf beantwoorden. Hun Q-collega Sam De Bruyn bijt de spits af. Hij praat open over zijn seksualiteit, zijn burn-out, zijn kinderwens en zijn wilde (naakte) plannen.

Zo werd Sam De Bruyn ten huwelijk gevraagd

Is Sam De Bruyn getrouwd? Dat is alvast één van de 10 meest gegoogelde vragen over Sam De Bruyn. Sam is ondertussen al 4 jaar getrouwd met zijn man Wannes en ze zijn al 10 jaar een koppel. Dat Wannes zijn prins op het witte paard was, wist Sam al na zo’n 9 maanden. Het trouwen zelf duurde wel net iets langer en het huwelijksaanzoek liep ook niet echt van een leien dakje. “Wannes studeerde nog toen ik hem leerde kennen, dus financieel zorgde ik eigenlijk voor hem. Hij wilde dus echt de kans krijgen om eerst geld te verdienen om zo een ring te kopen en mij te vragen. Na 3 jaar had hij het nog steeds niet gevraagd en op het moment dat ik het niet meer verwachtte, was het huwelijksaanzoek daar plots”, vertelt Sam.

En zo geschiedde: “Hij heeft mij gevraagd in Ibiza. Wannes had een super romantische plek in zijn hoofd met zicht op de zonsondergang, maar hij is ook de grootste ramp op vlak van kaartlezen (lacht). Toen we onderweg waren naar zijn plekje werd hij plots heel erg zenuwachtig, omdat we er niet op tijd gingen geraken. Ik snapte op dat moment helemaal niet waarom hij zich zo vreemd gedroeg. We zijn dan uiteindelijk naar een mooi strand gegaan en daar gebeurde het plots. Hij had nog geen vraag gesteld of ik was al aan het janken en ik had al ‘ja’ gezegd.”

De vrouw van zijn leven

Sam wist al vanaf zijn 3 jaar dat hij op mannen viel: “Ik was toen al verliefd op de populairste jongen van de kleuterklas (lacht). Ik ben er van kleins af aan ook heel open in opgevoed en dat heeft het voor mij heel gemakkelijk gemaakt.” Sam is dan wel getrouwd met een man, hij heeft ook veel relaties met vrouwen gehad. “Ik probeer mij niet meer uit te spreken als zijnde of homo of biseksueel of hetero … Ik ben nu met Wannes getrouwd, maar dat had voor mij persoonlijk evengoed iemand anders geweest kunnen zijn. Ik had ook de vrouw van mijn leven kunnen tegenkomen en dat is ook gebeurd. Zij wilde mij uiteindelijk niet meer, maar daar had ik ook mee kunnen getrouwd zijn. Dat is voor mij een speling van het lot geweest. Ben ik dan biseksueel? Dat weet ik niet, maar wat maakt het ook uit. Ik geloof niet zo in die vakjes.”

Zware burn-out

Veel mensen zoeken ook naar de blog van Sam De Bruyn: Håndbagage. “Mijn blog is een raar verhaal, ik snap het nog altijd niet zo goed”, steekt Sam van wal. “Ik heb op een bepaald moment in mijn leven heel erg diep gezeten en dat bleek een burn-out te zijn. Ik deed gewoon teveel. Ik wilde niemand teleurstellen en daarom zei ik op alles ‘ja’.” Sam zat op een bepaald moment zelfs zo diep dat hij er ook fysiek aan onderdoor ging. “Ik geraakte de trap bij mij thuis niet meer op om naar mijn slaapkamer te gaan. Dat was het moment waarop ik wist dat het teveel was. Ik heb toen huilend naar mijn manager gebeld om te vragen wat we moesten doen.” Sam zocht daarna manieren om zijn figuurlijke batterij opnieuw op te laden en hem opnieuw energie te geven: “Ik ben dan een reisblog begonnen voor mezelf als therapie. Daarna is de media daarop gesprongen en plots had ik duizenden bezoekers en dat is niet meer geminderd. Dat geeft een heel goed gevoel natuurlijk.”

