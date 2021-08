Sam De Bruyn over zijn prille radiocarrière: "Er werd mij gevraagd of ik ‘een beetje minder gay’ kon doen”

Eén van de vragen die volgende week aan bod komt in een nieuwe aflevering van ‘Waarheid, Durven of Doen’ is: “Wat is de grootste opoffering die jij ooit moest maken voor je carrière?” Een vraag die Sam De Bruyn terug doet denken aan zijn beginjaren op de radio. Zo vertelt hij dat er bij de radio onderzoeken werden gedaan bij de luisteraars. Deze moesten dan aangeven wat ze vonden van de verschillende presentatoren.

Eén van de commentaren van Sam was: “hij klinkt wel nogal gay op de radio.” Vervolgens werd er dan gesuggereerd of hij “niet een beetje minder gay kon doen”. Een vraag waar de producer van De Bruyn absoluut niet mee gediend was. “Gelukkig was mijn toenmalige producer een lesbische vrouw die in een tirade is uitgevlogen”, aldus de voormalige radiomaker. Daarnaast maakte Sam nog duidelijk dat hij blij is dat hij daar nooit in meegegaan is.