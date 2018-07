Sam De Bruyn opgelicht door creditcardfraudeur TDS

Het was ongetwijfeld een onthutsende ontdekking. Een onbekende dader ging aan de haal met de kredietgegevens van de Qmusic-dj, en gebruikte zijn betaalkaart om te 'shoppen' via iTunes, de online muziekwinkel van Apple. Er werd liefst 1.700 euro gespendeerd aan digitale producten, zo deelde Sam zelf mee via Twitter.

Of De Bruyn nu verdere gerechtelijke stappen zal ondernemen tegen de fraude, zal nog moeten blijken. Zijn kaart werd intussen wel geblokkeerd zodat verdere uitgaven niet meer mogelijk zijn. Op Twitter laat hij ook alvast weten dat hij niet opgezet is met zijn ontdekking. "Kill the basterd", klinkt het dreigend.

Fuck zeg. Net ontdekt dat een onbekende afgelopen maand voor €1700 iTunes aankopen heeft gedaan met mijn MasterCard gegevens 😲 KILL THE BASTARD!! pic.twitter.com/8rzodDhvt3 Sam De Bruyn(@ sam_debruyn) link