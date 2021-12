Sam De Bruyn opent webshop met duurzaam reismateriaal: “Maar als een collega bij de radio even uitvalt, mogen ze me altijd bellen”

Relatietest

Voor het duurzame aspect, kreeg De Bruyn hulp van niemand minder dan zijn man Wannes. “Hij heeft me goed geadviseerd en hielp me ook met aan alle producten een eco-score toe te kennen. Het is dan ook het expertisegebied van Wannes, want hij is eigenlijk een dokter in de chemie. En hoewel met je man samenwerken een serieuze relatietest kan zijn, loopt het voor ons momenteel nog supergoed", lacht De Bruyn.

De vraag die op vele mensen hun lippen brandt, is of we Sam nog op de radio zullen horen. “Ik kan daar nog geen sluitend antwoord op geven, want ik zie wel hoe het loopt.” Na een succesvolle carrière bij Studio Brussel en Qmusic nam De Bruyn in 2020 afscheid van de radio, al was hij het afgelopen jaar nog een paar keer te horen on air, bijvoorbeeld met ‘Reizen De Bruyn’. “Ik heb me superhard geamuseerd met die kortere programma’s, maar mijn hoofdjob is nu toch wel de webshop. Maar als een collega bij de radio even uitvalt met corona of in quarantaine moet, mogen ze me altijd bellen.”