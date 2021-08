Sam De Bruyn opent dit najaar een eigen webshop: “Ik ben zot enthousiast”

“Eindelijk kan ik antwoorden op de vraag ‘Waar ben jij zoal mee bezig tegenwoordig?”, schrijft Sam De Bruyn op zijn Instagramaccount. Het afgelopen jaar is voor Sam namelijk ontzettend druk geweest. In november vorig jaar stopte hij als radiopresentator bij Qmusic. “Ik moest plots weer op zoek naar mezelf. Naar die andere stukken van mij die al zo lang schreeuwen om ook eens aan de beurt te komen”, klinkt het op sociale media.

Uiteindelijk heeft Sam De Bruyn zijn nieuwe roeping gevonden: SKOLTO. SKOLTO is een webshop waar Sam zijn passie voor reizen, zijn interesse in duurzaamheid en zijn nooit eerder gestilde honger naar ondernemen kan combineren. “Op SKOLTO zal je een zorgvuldig uitgekozen selectie vinden van ecologische alternatieven voor alle spullen die je nodig hebt om zorgeloos van je vakanties te kunnen genieten. Of je nu een citytripper bent, een avontuurlijke kampeerder of een zomerse zonneklopper.”

“Dat is het plan. En ik ben ZOT enthousiast”, laat Sam verder nog weten. En de voormalige radiostem is niet de enige die positief is, want op zijn sociale media kreeg Sam De Bruyn al een reeks enthousiaste berichtjes van enkele bekende namen. “Hoe leuk is dat! Proficiat jij ondernemer van het ondernemen!”, klinkt het bij Heidi Van Tielen. Julie Van den Steen reageerde dan weer met: “Maar zo leuk!!!!!! Goed bezig.”

In een interview met De Standaard vertelt De Bruyn nog wat meer over zijn carrièreswitch. Zo heeft hij voor zijn webshop alleen hulp gezocht voor de website en de branding. Al de rest - producten selecteren, prijzen onderhandelen, foto’s nemen en noem maar op - doet hij allemaal zelf. “Waarschijnlijk is dit de ­enige periode in mijn leven waarin ik mezelf kan toestaan om echt fouten te maken. Die zou ik nog op andere mensen kunnen steken mocht ik nu met een team werken, maar nu ben ik alleen de baas. Als er iets misloopt, is het mijn schuld. Ik kijk eerlijk gezegd enorm uit naar de fouten die ik ga maken, want ik voel dat ze nodig zijn voor mijn groei”, klinkt het in De Standaard.

