Sam De Bruyn ondergaat transformatie en speelt 20 kilo kwijt op half jaar tijd

14 juni 2020

20u58

Bron: Instagram 5 Showbizz Radiostem Sam De Bruyn (33) heeft een opmerkelijke transformatie achter de rug. Via Instagram laat hij weten dat hij sinds begin dit jaar zo’n 20 kilo wist af te vallen. Dat resultaat heeft Sam te danken aan zijn gezonde levensstijl, Radiostem Sam De Bruyn (33) heeft een opmerkelijke transformatie achter de rug. Via Instagram laat hij weten dat hij sinds begin dit jaar zo’n 20 kilo wist af te vallen. Dat resultaat heeft Sam te danken aan zijn gezonde levensstijl, waarover hij ook in NINA al uitgebreid vertelde

Sam De Bruyn heeft vandaag meerdere redenen om een feestje te bouwen. “Buiten vaderdag had ik vandaag nóg drie dingen te vieren”, schrijft hij op Instagram. “Mijn snelste halve marathon ooit gelopen, in 2u06m. Vandaag ook 20 kilo kwijt sinds januari 2020. Én er is weer plaats voor vrienden in mijn bubbel. Ik voel me beter, fitter én vrolijker #GoedBezig”

In de commentaren reageren zijn volgers enthousiast. “Amai, goed bezig! Vertel me jouw geheim”, klinkt het onder meer. En ook: “20kg op een half jaar?! Wauw!” of “Amai respect Sam! Je ziet er super uit!” en “Amai, Sam, gij staat strak! Goed bezig... nu mezelf nekeer motiveren.” Ook Sams persoonlijke trainer is trots: “Knappe prestatie, Sam! Congrats!” Waarop Sam reageert: “Wees mild komende week, graag. Alles gaat pijn doen.”

Gezond leven

Zijn resultaten heeft Sam te danken aan zijn gezonde levensstijl. “Tot twee jaar geleden deed ik werkelijk niets van sport”, vertelde hij eind vorig jaar nog. “Maar toen Mediclowns me vroeg of ik ten voordele van hun organisatie de marathon van New York wilde lopen, hoefde ik niet lang te twijfelen. Omdat ik mezelf in een klein jaar moest klaarstomen, begon ik drie keer per week te trainen. Al snel merkte ik dat lopen me enorm veel deugd deed. Niet alleen op fysiek, maar ook op mentaal vlak. Lopen is de beste manier om mijn hoofd leeg te maken.”

Hij begon ook zelf groenten te kweken. “Eerst plantten we twintig tomatenzaadjes”, zei hij. “Als we één tomatenplant hebben, is dat een groot succes, dachten we. Maar we hadden dus meteen twintig planten die er keigoed uitzagen. Ondertussen kweken we niet alleen onze eigen tomaten, maar ook courgettes, pompoenen, wortels, rabarber, aardbeien … noem maar op. De afgelopen zomer hadden we zo’n goede oogst dat we amper groenten of fruit hoefden te kopen.”

