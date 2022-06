Celebrities “Britney Spears stapt vandaag in het huwelijks­boot­je”

Volgens de doorgaans goed ingelichte website TMZ stapt Britney Spears (40) vandaag in het huwelijksbootje met haar verloofde Sam Asghari (28). “Ze geven het jawoord tijdens een intieme ceremonie, in aanwezigheid van slechts 100 gasten”, aldus een bron uit de entourage van de zangeres. Een groot deel van haar familie is alvast niet uitgenodigd.

9 juni