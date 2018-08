Sam De Bruyn kruipt stiekem in de sauna met Elke Vanelderen: "Als de kat van huis is..." SD

30 augustus 2018

12u26

Bron: Qmusic 0

Vandaag onthulde Sam De Bruyn in de Qmusic-ochtendshow dat hij een namiddag heeft doorgebracht met Elke Vanelderen in de sauna, zonder dat haar man Regi Penxten er iets van wist. “Het grappige is wel, als Regi moet gaan werken dan staat de auto of moto van zijn tourmanager hier soms voor de deur. Mensen vragen zich dan af van wie die moto is als Regi zijn auto weg is. En nu is het nog echt ook!”, lachte Elke.