Sam De Bruyn keert (even) terug naar Studio Brussel met reisprogramma

Midden november deelde Sam plots een verrassende Instagrampost. “Ik heb besloten dat ik Qmusic verlaat. Ik heb even tijd en rust nodig. Daarom zeg ik liefdevol vaarwel en spring ik in het diepe.” Het was even niet duidelijk of Sam nog radio zou maken of een heel andere weg ging inslaan. Enkele jaren geleden vertelde het mediagezicht nog in een interview dat het eigenlijk nooit zijn droom was om radiopresentator te worden. “Ik luisterde vroeger bijna nooit naar de radio. Ik wou filosoof worden. Of kunstenaar”, zei hij in Goesting Magazine.

‘Reizen De Bruyn’

Maar nu is het duidelijk dat hij de radio nog niet definitief vaarwel zegt, want vanaf zondag 25 april presenteert Sam met ‘Reizen De Bruyn’ negen zondagen lang tussen 10.00 en 12.00 uur een eigen programma op Studio Brussel. Daarin neemt globetrotter en reisliefhebber Sam z’n luisteraars mee op een muzikale trip, waarbij hij onder meer halt houdt in Zweden, IJsland, Australië, Schotland en Zuid-Afrika.

De Bruyn heeft er enorm veel zin in. “Ik kijk er heel hard naar uit om nog eens terug te keren naar Studio Brussel. En dan zéker om mijn twee grootste passies te combineren: reizen en muziek. Zalig toch!” Ook Jan Van Biesen, nethoofd van Studio Brussel is enthousiast met de comeback van Sam. “Het is een blij weerzien met Sam als fervent reiziger en muziekliefhebber. Ook deze zomer zullen we waarschijnlijk nog niet kunnen reizen zoals we gewoon zijn. Maar gelukkig is er nog altijd muziek.”

Geen onbekende bij Studio Brussel

De Bruyn is geen onbekende bij de radiozender. De presentator ging in 2007 aan slag bij Studio Brussel waar hij binnenkwam via Studio Dada, het ‘radiolab’ van de muziekzender waarmee jonge radiomakers de kans krijgen om hun talent te tonen op Studio Brussel. Eerst was hij programmamedewerker van Peter Van de Veire en Tomas de Soete, maar in 2008 werd De Bruyn co-presentator van Siska Schoeters in het avondspitsprogramma ‘Zet ‘m op Siska’. Een jaar later kreeg hij in de week z’n eigen programma ‘Sound of Sam’. Later presenteerde hij ook nog de programma’s ‘Zet ‘m op Sam’, ‘Zet ‘m op Studio Brussel’, ‘De middag draait door’ en ‘Studio Ibiza’. Voor dat laatste programma trok de presentator sinds 2012 iedere zomer naar Ibiza, waar hij steeds een week lang vanop het Spaanse eiland presenteerde.

Volledig scherm Sam De Bruyn toen hij nog bij Studio Brussel aan de slag was © Studio Brussel

De Bruyn was ook jaren een vaste waarde tijdens ‘De Warmste Week’, waarbij hij geld inzamelde voor goede doelen. In 2008 deed hij dat door samen met Linde Merckpoel te liften van de Zweedse stad Malmö naar Gent, later liet hij zich opsluiten in ‘Het Glazen Huis’. Toen De Bruyn in 2015 bij Studio Brussel vertrok, was dat even verschieten, ook voor de presentator zelf. “Natuurlijk leek het me raar om weg te gaan bij Studio Brussel, ik heb lang gedacht dat de zender deel uitmaakte van mijn identiteit. Maar uiteindelijk sta je als persoon los van je werk”, liet hij later in een interview weten.

Qmusic

Na zijn avontuur bij Studio Brussel, maakte Sam in 2015 een transfer naar Qmusic. Samen met Heidi Van Tielen presenteerde hij sinds het najaar tijdens de avondspits. Daarna was hij samen met Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere te horen in de ochtendshow. In zijn laatste maanden bij de zender had De Bruyn een nieuwe radiokompaan gevonden in Vincent Fierens, met wie hij tijdens de avondspits een programma maakte. De presentator was ook verschillende jaren ambassadeur van de goededoelactie Rode Neuzen Dag.

Reizen De Bruyn is vanaf zondag 25 april elke zondag tussen 10.00 en 12.00 uur te horen op Studio Brussel.

