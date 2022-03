Sam bouwt z’n leven weer op in ‘De Kemping’: “Mijn zoontje stierf toen hij 7 was, nog voor ik hem kon ontmoeten”

Showbizz“Als kind kreeg ik meer slaag dan eten.” Nee, het leven liep niet altijd over rozen voor Sam (51), een van de deelnemers van het nieuwe seizoen van ‘De Kemping’, met Tijs Vanneste. Hij groeide op in een pleeghuis, was drank- en drugsverslaafd, leefde negen jaar in isolatie en verloor zijn zevenjarige zoontje. In het programma wil hij komaf maken met z’n donkere verleden. “Vroeger durfde ik zelfs niet buitenkomen.”