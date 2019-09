Sam Bettens voor het eerst genomineerd als

'Man Naar Ons Hart' in Story Showbizz Awards: "Leukste nominatie ooit"

04 september 2019

09u00 0 Showbizz Sam Bettens heeft deze maand al veel redenen gehad om te vieren. Zijn band, Rex Rebel, kreeg een platencontract én hij is genomineerd voor een Story Showbizz Award. Een primeur voor Sam, want hij komt voor de eerste keer in aanmerking voor de categorie ‘Man Naar Ons Hart’.

Sam, die eerder dit jaar in mei aankondigde dat hij niet meer als ‘Sarah’ maar als Sam door het leven zou gaan, is voor het eerst door het publiek genomineerd in een uitsluitend mannelijke categorie. “Dit is misschien wel de leukste nominatie die ik ooit gekregen heb”, zegt hij daar enthousiast over. “Ik vind het vooral heel lief dat mensen aan mij gedacht hebben.”

Vind jij dat Sam met de Story Showbizz Award voor ‘Man Naar Ons Hart’ naar huis moet gaan? Breng dan hier je stem voor hem uit!