Sam Bettens verwelkomt eerst kleinkind: “Ik ben een zeer trotse opa”

"Zelfs in Australië en Iran kennen ze 'Kapitein Zeppos'": zo succesvol waren de Vlaamse jeugd-feuille­tons

“Buitenlandse zenders waren stikjaloers op ons televisielandschap.” In de jaren zestig en zeventig wist Vlaanderen met jeugdfeuilletons als ‘Kapitein Zeppos’, ‘Keromar' of ‘Johan en de Alverman’ ook buiten de grenzen indruk te maken. “Niemand die begreep hoe wij zo’n topfictie konden brengen”, aldus journalist Peter Van Camp in zijn boek ‘Kinderen van Zeppos’, voor wie hij de makers van weleer opzocht. Hoe kreeg de BRT dat voor elkaar? Wat was het budget van die reeksen? En waarom stierven ze zo'n stille dood?

