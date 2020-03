Sam Bettens vertelt in ‘Vandaag’ op de invloed van corona op de muziekwereld en Amerika SDE

11 maart 2020

23u04

Bron: VRT 0 Showbizz Gisterenavond stond Sam Bettens (47) met zijn groep Rex Rebel in de Ancienne Belgique. Het is voorlopig een van de laatste optredens in de zaal, want omwille van het coronavirus worden concerten en evenementen met meer dan 1.000 bezoekers afgelast. Sam praat erover in ‘Vandaag’.

“Wij hebben eigenlijk niets gemerkt van de corona-onrust", zegt Sam Bettens in ‘Vandaag’. “Wij hadden een lekker volle zaal. Ik denk niet dat er iemand thuis gebleven is.” Toch nam de groep enkele maatregelen: “We hebben besloten om nadien geen handjes te geven en om geen selfies te nemen met de fans.”

“We zijn niet echt bang voor het virus zelf, maar we hebben natuurlijk nog concerten gepland, ook op festivals", zegt Sam. “Dus wanneer die wegvallen ...” Maggie De Block beaamt dat dat een probleem zou kunnen zijn, maar denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen: “In openlucht zullen de concerten zeker niet zo snel wegvallen”, klinkt het. Voorlopig heeft het virus dan ook weinig gevolgen voor Rex Rebel. “We hebben op dit moment nog geen afzeggingen gehad", zegt Sam. “En we spelen natuurlijk ook vooral in zalen waar minder dan 1.000 mensen binnenkunnen, dus dat valt ook weer mee.”

Ook in Amerika, waar Sam woont, zijn ze bezig met het virus. Zo werden onder meer Coachella en Indian Wells afgezegd. “Volgens mijn vrouw zijn er nog niet echt dingen te merken, enkel het wc-papier is niet meer te verkrijgen", klinkt het.

Voorlopig concentreert Sam zich dan ook vooral op Rex Rebel, met het optreden in de AB als eerste hoogtepunt. “Het was een fantastische ontlading: we zijn vertrokken”, vertelt hij. “Dat ik dat mocht voelen met mijn beste vrienden, da’s fantastisch. Mensen denken ook vaak dat het allemaal vanzelfsprekend is als je al zo lang bezig bent, maar da’s absoluut niet het geval.”