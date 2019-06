Sam Bettens treedt voor het eerst op als man: “Dit voelt als een nieuw begin” TK

07 juni 2019

Een spannend moment voor K’s Choice vanavond, want de groep treedt voor het eerst op sinds de outing van Sam Bettens als transgender. Dat doen ze op Gladiolen, een dorpsfestival in Olen. De broers zien het alvast volledig zitten. “Ik heb er echt zin in om op het podium te stappen”, aldus Sam. “Ik heb al heel veel dingen gezien op Facebook van mensen die ernaar uitkijken. Ook broer Gert verwacht geen problemen. “Voorlopig is de verandering vooral gevoelsmatig, aangezien er bij Sam nog niet zo heel veel veranderd is. Langs de ene kant is het dus een optreden van K’s Choice zoals vele andere, maar aan de andere kant voelt het ook aan als het begin van een nieuwe periode.