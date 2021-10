Sam Bettens toont ontbloot bovenlijf in nieuwe videoclip: “You don’t need to hide your body”

Antwerpen INTERVIEW. Soufiane Eddyani (23) voelt zich herboren in zijn nieuwe zaak: “Als artiest was ik niet mijn volledige zelve, er miste iets”

Van het podium naar een toonzaal: Soufiane Eddyani (23) straalt al op jonge leeftijd het ondernemerschap uit. Nu hij fulltime in zijn nieuwe zaak ‘House Of Flames’ in Antwerpen staat, lijkt het leven hem toe te lachen. Tijd voor een gesprek over zijn carrièreswitch(en), de uitdagingen voor een jonge entrepreneur en de affaire met rapper Moreno, de veroordeelde pooier: “Achteraf gezien had ik het anders willen aanpakken.”

13:41