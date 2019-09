Sam Bettens telt af naar operatie om borsten te laten verwijderen: “Het gaat zo bevrijdend zijn!” TDS

07 september 2019

Bron: JOE 2 Showbizz In mei maakte Sam Bettens (46) bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven wil gaan. Een ingrijpende beslissing, waar hij zonder schroom over vertelt in zijn wekelijkse vlog. En ook bij Ann Van Elsen op JOE, waar Sam vandaag te gast was, vertelde hij openhartig over zijn transitie.

Sam Bettens was vandaag te gast bij radiozender JOE voor ‘De Familie van Elsen’. Hij kwam niet alleen, maar nam ook zijn broer Gert mee. Tegen Ann Van Elsen vertelde Sam dat hij enorm uitkijkt naar zijn zogenoemde ‘top surgery’, het moment waarop de borsten worden verwijderd. “Mijn borsten gaan weg, eindelijk. Nu draag ik nog een binder, maar die voelt letterlijk en figuurlijk als heel strak aan. Het gaat zo bevrijdend zijn.”

Er zijn verschillende obstakels die Sam reeds moest overwinnen. Tegen Van Elsen vertelt Sam hoe zijn stiefkinderen de grootste rem waren bij het transgenderverhaal. “Ik voelde dat ik al een redelijk grote last op de kinderen legde omdat wij lesbisch waren. Daar kleefde al een groot stigma aan. Het is niet toevallig dat mijn verhaal pas begon als de kinderen in de universiteit zaten. Dan was er ruimte.”

Eén van de grootste triggers voor Sam was een foto op facebook van het transgenderzoontje van vrienden: “Ze lieten hem voor de eerste keer als jongetje naar school gaan. Dat was heel schattig – met een hemdje met korte mouwen en een strikje, zijn haar in de plooi – en ik merkte dat ik bijna een fysieke reactie had omdat ik zo jaloers was.”

Ook Gert Bettens, de broer van Sam, komt aan het woord. Hij vertelt over zijn gevoelens toen hij het nieuws te horen kreeg: “Ik merkte dat ik de eerste weken precies door een soort rouwproces aan het gaan was.” Maar hij besefte snel dat hij helemaal geen afscheid moest nemen van iemand: “Sarah is er gewoon nog. Die heet nu gewoon Sam. Dat is je broer en niet zus, en het verschil is ongelofelijk klein. Ik heb eigenlijk altijd al een broertje gehad.”