Sam Bettens reageert op ophef ‘De Slimste Mens’: “Oprechte verontschuldigingen gekregen”

ShowbizzHet is vandaag Thanksgiving in de Verenigde Staten en dus belden Maarten en Dorothée van Qmusic Sam Bettens (48) op, die in Amerika woont. Ze polsten meteen ook even naar de heisa die gisteren ontstond rond een vraag in ‘De Slimste Mens’ .

Woensdag reageerden verschillende Twitter-gebruikers teleurgesteld op een vraag over Sam Bettens. Dat zijn oorspronkelijke vrouwennaam - zijn deadname - een van de antwoorden was, viel niet in goede aarde. Dat een kandidate bovendien ‘zij’ gebruikte in plaats van ‘hij’ zonder dat daar reactie op kwam van jury of presentator, gooide nog meer olie op het vuur.

Excuses

“Ik heb dat pas vandaag vernomen", vertelt Sam Bettens nu in de Ochtendshow van Qmusic. “Een producer van ‘De Slimste Mens’ heeft me een berichtje gestuurd om zich te excuseren. Hij heeft ook uitgelegd wat er gebeurd was. En ik was eigenlijk vooral gecharmeerd door de verontschuldiging, die leek mij heel oprecht. Hij zei: ‘We hadden eigenlijk iets moeten zeggen toen mensen ‘zij’ bleven zeggen in plaats van ‘hij’, we hadden daarop moeten inpikken.’ Dus daar voelden ze zich niet helemaal goed over. Ze zeggen wel dat ze geleerd hebben uit hun fouten.”

En wat die deadnaming betreft: “Ik denk niet dat ze zich bewust waren dat dat voor een transgender gevoelig ligt", zegt Sam. “Voor mij persoonlijk is dat geen probleem, iedereen weet nog wat mijn naam was voor Sam. Maar ik heb wel vrienden waarvan ik zelf hun vroegere naam niet weet. Ik weet veel over hen, maar dat dus niet. Ik weet dat heel veel transgenders daar heel gevoelig voor zijn, dus ik snap wel dat er een reactie kwam." Maar, besluit hij: “Je kan alleen maar leren van dit soort dingen. En meteen zeggen: ‘Sorry, we hebben het verkeerd aangepakt en dat gaan we de volgende keer ook niet meer doen. We hebben eruit geleerd.’ Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste uit dit verhaal.”

Reactie VIER

VIER had gisteren ook al gereageerd op de heisa. “De redactie vond dit antwoord relevant omdat het filmpje effectief gaat over zijn outing en waarom Sam die beslissing nam”, klonk het toen. “Het originele filmpje kreeg ook effectief de titel Sarah Bettens wordt Sam Bettens. We willen ook zeker benadrukken dat we in de toekomst extra aandachtig zullen zijn voor het gebruik van een zogenaamde ‘deadname’ en dit steeds met de betrokken persoon voorafgaand zullen overleggen.”

“Het feit dat er in het antwoorden een aantal keren ‘zij’ werd gebruikt in plaats van ‘hij’ komt uiteraard door the heat of the moment . Zoveel mogelijk antwoorden geven in een korte tijd is in die ronde cruciaal en gebeurde uiteraard niet met verkeerde bedoelingen. Hetzelfde geldt voor Erik, die op dat ogenblik vooral heel aandachtig naar de trefwoorden moet luisteren. We willen wel uitdrukkelijk aangeven dat we het belangrijk vinden dat we hier uit leren en ook in de toekomst extra aandachtig willen zijn op het misgenderen van personen.”

Lees ook: