Sam Bettens prikt datum voor operatie SDE

25 augustus 2019

In mei maakte Sam Bettens (46) bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven wil gaan. Een ingrijpende beslissing, waar hij openhartig over vertelt in zijn wekelijkse vlog. Deze week heeft Sam goed nieuws: hij legde een datum vast voor een operatie.

“Ik heb uitstekend nieuws”, begint Sam Bettens zijn wekelijkse vlog. “Ik heb een datum vastgelegd voor mijn ‘top surgery’.” Dat is een operatie waarbij ze de borst mannelijker maken. “Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat dit een van de grootste mijlpalen tot nu toe is”, laat een uitgelaten Sam weten. “Ik kan niet wachten.”

“Zoals jullie weten draag ik al lange tijd binding bra’s om mijn geslachtsdysmorfie te beperken”, legt hij het belang van de operatie uit. “Wanneer ik die binders draag en ik ervoor zorg dat mijn hemd strak rond mijn nek sluit zodat je de lijnen van mijn beha niet ziet, dan voel ik me meer mezelf. Hoewel ik vroeger in een bikinitopje rondliep, kan ik nu amper in een normaal t-shirt gaan slapen. Zo oncomfortabel voel ik me over mijn bovenlichaam.” Hij vervolgt: “Ik weet dat deze operatie niet alles gaat oplossen - niets kan dat - maar het gaat me zoveel dichter brengen bij een plaats waar ik mezelf kan zijn. En dat is waar ik naar op zoek ben. Niet perfectie.”

“Voor de rest van mijn leven zal ik twee littekens hebben die mijn verhaal vertellen", zegt Sam. “Ze zullen het waard zijn.” En wat meer is: voor het eerst zal hij met ontbloot bovenlichaam kunnen rondlopen, iets waar hij naar eigen zeggen al heel lang uitkijkt.