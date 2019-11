Sam Bettens praat in nieuwe vlog over relatie met zijn lichaam: “In de spiegel kijken is nog moeilijk” MVO

18 november 2019

20u40 4 Showbizz Sam Bettens praat in zijn meest recente vlog over de relatie die hij heeft met zijn lichaam. “Ik kan alleen voor mezelf spreken, niet voor alle transgenders”, klinkt het. “Tijdens mijn tienerjaren at ik super veel, misschien omdat ik mezelf altijd al sterker en groter voorstelde dan ik was, en dat ik onderbewust dacht dat eten me daarmee zou helpen.”

“Niet zoals bijna iedereen heb ik een ingewikkelde relatie met mijn lichaam”, vertelt hij. “Uiteraard ook omdat ik het gevoel had dat ik in een lichaam met het verkeerde geslacht geboren was. Begrijp me niet verkeerd, ik klaag niet, ik ben gezegend met een goede gezondheid, en als ik ‘s morgens wakker wordt voel ik me meestal heel goed. Maar ik geef wel toe dat ik moeite heb met voedingskeuzes, workouts, en vooral: mijn volledige lichaam moeten zien in de spiegel.”

“Als tiener at ik heel veel, ik voelde me als vrouw niet goed over mijn lichaam. Dat terwijl ik er eigenlijk blij mee had moeten zijn, omdat ik redelijk mager was. Ik was geen supermodel, maar ik weet dat veel vrouwen daar een moord voor zouden begaan. Maar het zou nooit zijn wat ik wilde, want ik had de vormen van een vrouw. Mijn heupen waren iets te breed, ik had rondingen waar ik ze niet wilde, en borsten die ik liever kwijt wou.”

Dysphoria

“Mijn dieet en workouts hebben niet alleen te maken met een gezonde geest te willen in een gezond lichaam. Ja, ik voel me beter als ik goed eet, maar mijn dysphoria (mentale toestand van onrust, waarbij men extreem ontevreden is over bijvoorbeeld het lichaam of gender, nvdr) ligt eigenlijk aan de bron. Tot nu toe helpt er niet veel tegen. Ik staar nog vaak naar mezelf in de spiegel. Ik vraag me af wanneer de dag komt dat ik er écht als een man uitzie.”

“Ik hoop dat ik op een punt kan komen waarop ik besef dat mijn hoofd breken over een ronding meer of minder een beetje gek is”, besluit hij. “Ik wil van elke centimeter van mijn lichaam houden, omdat ik het ben. Transgender zijn is ook nog vrij niet voor mij, dus het is goed om geduld te hebben met mezelf. Maar voorlopig voel ik me nog niet zo.”

Yoga

“Ik heb recent een nieuw soort yoga ontdekt, dankzij mijn vrouw. Het is yoga bij 40°C, heel warm, maar vreemd genoeg ben ik er gek op. Ik merkte laatst dat alle mannen daar hun T-shirt uitdeden. Er stonden veel spiegels, dus ik durfde eerst niet. Maar toen realiseerde ik me: als ik niet naar mezelf kan kijken in de spiegel, hoe kan ik dan van anderen verwachten dat ze daaraan gewend geraken? Dus ik deed mijn shirt uit, en ik ben er zeker van dat mensen zich vragen stelden, maar het voelde goed. Let wel, klaar voor het strand ben ik nog niet, maar het was vooruitgang, en dat is belangrijk.”