Sam Bettens over de ‘gênante tussenfase’ van zijn transitie: “Ik mag mezelf echt niet te serieus nemen op dit moment” TK

04 juni 2019

20u38 2 Showbizz Sam Bettens, de zanger van K’s Choice, is nog maar pas aan zijn transitie van vrouw naar man begonnen, en die tussenfase brengt enkele ‘glorieus gênante momenten’ met zich mee. Dat vertelt hij zelf in een vlog op YouTube. “Ik moet diep in mijn neem-jezelf-niet-te-serieus-reserve graven”, klinkt het.

Op zijn YouTube-kanaal houdt Sam zijn volgers op de hoogte van zijn transitie door middel van wekelijkse vlogs. In de vlog van deze week vertelt hij over de ‘gênante tussenfase’ waarin hij zich nu bevindt. “Ik heb me geout, en de kinderen noemen me zowel ‘dad’ als ‘momma’. Ik neem testosteron, maar kan met moeite de vrouwengewichten aan bij de crossfit”, vertelt hij vanuit zijn woonst in Los Angeles. “Onze vrienden noemen me Sam, maar gebruiken nog steeds ‘she’ om naar me te verwijzen. En ik ben nogal bang dat ik harig ga worden voor mijn stem zal veranderen, en dat ik een telefoontje van het circus zal krijgen”, vervolgt hij met een knipoog. “Onlangs was er iemand bij ons thuis aan de airco aan het werken en kreeg ik zwijgplicht opgelegd van mijn vrouw. ‘Ik heb hem verteld dat mijn man aan het werk is in onze bureau en ik wil niet dat hij je stem hoort’, zei ze.”

Ook het vliegtuig nemen is momenteel nogal een onduidelijke bedoening, vooral aan de douane. “Zal de vrouwelijke agente me fouilleren, of de man? Moet ik er iets van zeggen? Laat ik hem mijn inbind-beha aanraken zonder hem te waarschuwen? Toffe tijden”, aldus Sam. Maar ondanks de kleine ongemakken voelt hij zich vooral enorm bevrijd. “Ik weet dat ik een betere persoon zal zijn en beter kan bijdragen aan deze wereld nu ik mijn authentieke zelf kan zijn. Ik ben nog maar net uit de kast, maar ik voel me nu al bevrijd en gewoon on fire.”

Rolmodel

Maar de vlogs zijn niet enkel een samenraapsel van zijn ervaringen; er hangt ook een groot educatief luik aan vast. Zo benadrukt Sam onder meer dat genderidentiteit een spectrum is en dat we ons allemaal wat minder oordelend en meer empathisch moeten opstellen. “Wil jij je naam van Cindy naar Jim veranderen, maar wel nog roze rokjes en lipstick dragen? Laat je dan helemaal gaan. We moeten de gedachte dat er maar twee manieren zijn om te bestaan loslaten.” Hij verwijst kijkers die zelf worstelen met hun geaardheid of hun identiteit ook door naar instanties waar ze een luisterend oor kunnen vinden.

Op die manier wil hij graag een rolmodel zijn voor de transgemeenschap. “Zelfs toen ik aan het twijfelen was, besefte ik dat ik heel graag die rol wil spelen: om transgender zijn normaler te maken”, vertelde hij daar eerder over. “Dat mensen zich een beeld kunnen vormen van wat transgender betekent of kan betekenen. Ik heb zelf ongelooflijk hard een rolmodel nodig gehad. Ik heb online een paar transmannen gevonden die elke week een filmpje posten, en ik hing echt aan hun lippen. Ik wou alles weten en alles ervaren, en zien dat zij er productief en gelukkig uitzagen. Dat het iets heel normaal kan zijn. Ik kan me dan voorstellen dat veel Vlaamse en Belgische jongens en meisjes in België ook zo iemand nodig hebben, aangezien hier nog niet heel veel transgenders in de kijker staan. Maar ook voor mensen die niet transgender zijn en zich vragen stellen, kan het nuttig zijn.”