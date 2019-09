Sam Bettens onderging zijn mastectomie: “Slapen is nu een enorme uitdaging” TK

22 september 2019

17u58 2 Showbizz Tien dagen geleden onderging Sam Bettens zijn mastectomie, waarbij zijn borstweefsel verwijderd werd. De transman vertelde over de ervaring in zijn wekelijkse vlog op YouTube. “Er zaten drains ter grootte van strootjes in mijn lichaam, maar zo blij dat ik er nu zal uitzien zoals ik voel.”

Sam vertelt dat hij redelijk nerveus was voor de operatie. “Ik had absoluut geen twijfels over de ingreep, ik wist dat ik het wilde, maar het is nooit leuk als mensen in je lichaam gaan snijden”, klinkt het. “En ik was ook wel bezorgd dat het er niet mooi ging uitzien.” Wakker worden was ook geen fijne ervaring. “De verbanden zaten enorm strak, mijn tanden waren aan het klapperen en ik voelde me toch wel wat misselijk en duizelig. Maar ook enorm blij dat het achter de rug was.” 48 uur na de operatie mocht hij voor het eerst de verbanden afnemen en het resultaat bekijken. “Ik dacht dat het een heel emotioneel moment zou zijn, maar eigenlijk voelde het gewoon normaal. Zelfs met de verse littekens en hechtingen zag het er best ok uit. Het voelt juist.”

Intussen geneest hij aan een sneltempo. “Ik heb nauwelijks pijnstillers moeten nemen en voel me niet al té moe. Maar ondanks het feit dat er geen complicaties waren, kan ik ook niet zeggen dat het leuk is. Slapen is bijvoorbeeld een enorme uitdaging: ik moet verplicht op mijn rug blijven liggen, en na een paar uur begint mijn rug pijn te doen. De eerste nachten heb ik vooral Netflix gekeken.” Om over de drains nog maar te zwijgen. “Ik had twee drains die uit mijn lichaam staken. Het zijn opgerolde buisjes die je door je huid kan zien zitten en het vocht afvoeren. Dat komt dan terecht in twee ‘ontvangers’, die je overal mee moet zeulen. Leuk is anders, en het was hemels toen ze er een paar dagen geleden uitmochten.”

Sam wil absoluut niet klagen. “Maar ik wil mensen die hiernaar kijken en een eerlijk verslag willen ook niet doen geloven dat het een makkie is. Maar ik weet dat deze weken ook voorbijgaan, en dat ik er dan voor eeuwig zal uitzien zoals ik voel. En dan kan ik door het park lopen zonder mijn T-shirt aan.”