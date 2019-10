Sam Bettens neemt afscheid van z’n oma: “Ik ben blij dat ik nog wat tijd met haar kon doorbrengen” KD

14 oktober 2019

21u30 1 Showbizz In zijn wekelijkse vlog houdt Sam Bettens (47) zijn fans op de hoogte van zijn transitie van vrouw naar man. Deze week staat de K’s Choice-zanger echter vooral stil bij een ander aspect van het leven: afscheid nemen. Sam onthult namelijk dat zijn 99-jarige grootmoeder recent overleden is.

“Ik kan deze vlog niet maken zonder te praten over mijn oma die recent overleden is”, zegt Sam nadat hij wat uitleg heeft gegeven over zijn eerste zes maanden na de eerste testosteroninjectie. “Mijn oma werd 99 jaar oud. Ze is geboren in 1920 en ik vind het gek om stil te staan bij alle dingen die ze gezien heeft en alle historische gebeurtenissen die ze heeft meegemaakt, waaronder de Tweede Wereldoorlog. Ik ben zo blij dat ik tijdens mijn recentste bezoek aan België wat tijd met haar kon doorbrengen.”

“We vertelden wat grapjes. Haar gevoel voor humor is ze nooit verloren”, aldus de zanger over de laatste keer dat hij zijn oma zag. Daarna doet Sam een bijzonder onthulling: zijn oma weet niet dat Sarah ondertussen Sam is geworden. “Haar geheugen was niet meer volledig intact dus het leek me niet nodig om haar te vertellen over mijn transitie. Ze was mijn grootste fan, dus ik twijfel er niet aan dat ze me even graag zou zien. Als ik aan haar denk, dan denk ik aan haar glimlach. In mijn hele leven hebben we één hevige discussie gehad. Ze heeft mijn gevoelens toen gekwetst, maar dat is de schuld van de katholieke kerk. Mijn oma blijft voor mij op een voetstuk staan.”

“Rust in vrede, grootmoe. Ik stel me voor dat je nu soep maakt voor je man en je oudste zoon en dat jullie drie over ons waken”, sluit Sam de video af.