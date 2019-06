Sam Bettens: “Natuurlijk moeten er dansende homo’s in speedo’s zijn tijdens Pride Month” DBJ

09 juni 2019

09u09 1 Showbizz Vrijdag gaf Sam Bettens (46) zijn eerste show als man op Gladiolen. In zijn nieuwste vlog laat de zanger van K’s Choice zien hoe dat er achter de schermen aan toe ging. Hij breekt ook nog eens een lans voor Pride month, die in juni loopt.

In zijn nieuwste video is te zien hoe Sam Bettens van Los Angeles overvliegt naar België. Ook neemt hij zijn volgers mee achter de schermen van M., de Nederlandse talkshow van Margriet van der Linden waar hij voor de eerste keer in het openbaar praatte over zijn geslachtsverandering. Nadien is er van achter de schermen te zien hoe hij samen met K’s Choice zijn eerste show gaf als man. Het optreden werd duidelijk gesmaakt.

Ook staat Bettens in zijn video even stil bij het feit dat het deze maand ‘Pride Month’ is. De rechten van holebi’s kunnen niet genoeg in de schijnwerpers staan en het is volgens hem ook nog steeds nodig om zoiets te vieren. “Er zijn nog steeds heel veel plaatsen in de wereld waar het niet veilig is om holebi te zijn”, aldus Bettens. “Moeten we op zo’n dag dan nog steeds homo’s zien die ronddansen in speedo’s op ‘I Will Survive’? Ja, natuurlijk. Ten eerste hebben ze vaak geweldige lichamen en ten tweede amuseren ze zich gewoon. Hoe kan dat aanstootgevend zijn?”