Sam Bettens heeft het moeilijk met trage lichaamstransitie: "Het lijkt allemaal soms zo ver weg"

30 juni 2019

12u00 0 Showbizz In mei maakte Sam Bettens bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven wil gaan. Een beslissing waar hij allerminst spijt van heeft, vertelt hij in zijn wekelijkse vlog. Maar dat de veranderingen in zijn lichaam wat achterop hinken, daar heeft hij het wel moeilijk mee.

Op YouTube houdt Sam zijn volgers wekelijks op de hoogte van zijn transitie. Deze week beantwoordt hij de vraag of hij spijt heeft van zijn beslissing om van geslacht te veranderen. “Absoluut niet”, klinkt het. “Dit is wat ik wil, waar ik op heb gewacht, en het voelt steeds juister. Ik heb geen spijt en bijna geen twijfel.” Toch is het niet allemaal rozegeur en maneschijn. “Aan de buitenkant lijkt het alsof ik 85 procent van de weg heb afgelegd, maar vanbinnen voelt het meer als 15 procent. Als ik naar mijn lichaam kijk in de spiegel, lijkt die man die ik wil zijn nog heel ver weg. Ik weet dat dit maar een korte periode is in mijn leven en dat deze fase zal overgaan, maar ik moet mezelf toch regelmatig oppeppen.”

Op dit moment is er nog maar weinig veranderd aan zijn uiterlijk. “Voor mijn stem en lichaam verandert, heb ik het gevoel dat ik aan het acteren ben, dat ik doe alsof ik een man ben. En als ik die inbind-beha moet aantrekken, is dat gewoon rot.”

Bettens heeft het ook voor het eerst in tijden over zijn nieuwe muzikale project Rex Rebel. Hij kondigde eind vorig jaar aan dat hij met die nieuwe groep muziek wil uitbrengen die niet in het plaatje van K’s Choice past: het zou gaan om dansbare pop en ook de drummer en toetsenist van K’s Choice zouden meespelen. Er lijkt nu ook schot in de zaak te komen. “We duiken binnenkort de studio in, dus hou jullie oren en ogen open”, aldus Sam. Hij ziet het helemaal zitten. “Zelfs als het mislukt, heb ik hier veel aan gehad. Ik heb ontdekt dat ik meer kan dan enkel rockmuziek schrijven, en ik blijk ook heel graag basgitaar te spelen.”