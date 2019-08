Sam Bettens getuigt over het lange proces van ‘zelfontdekking’: “Ik was getrouwd met een man en compleet in de war” KD

18 augustus 2019

07u58

Bron: YouTube 0 Showbizz In mei maakte Sam Bettens (46) bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven wil gaan. Een ingrijpende beslissing, waar hij openhartig over vertelt in zijn wekelijkse vlog. Deze week deelt Sam wat persoonlijke verhalen uit zijn verleden. Zo heeft hij het over zijn eerste huwelijk: toen Sam nog Sarah was en eeuwige trouw aan een man had beloofd.

In de video die Sam deze week op YouTube plaatste, gaat het deze keer over ‘self-discovery’, oftewel het ontdekken van jezelf. Zo heeft hij het ondermeer over de eerste gevoelens voor zijn vrouw. “Ik was compleet in de war. Ik was getrouwd met een man en had altijd gedacht dat ik een heteroseksuele vrouw was. Ik had werkelijk geen idee wat ik moest denken van die vlinders in mijn buik. Ik kon alleen nog maar aan haar denken.” Toen Sam, die toen nog Sarah heette, het vertelde aan een vertrouwenspersoon, werd er schouderophalend gereageerd. “Het zal wel gewoon een intense vriendschapsband zijn”, klonk het. Dat was niet wat de K’s Choice-muzikant wilde horen, zo blijkt uit deze video. “Ik kon alleen maar denken: ‘Je hebt het mis, het is meer dan dat.’”

(lees verder onder de video)

De ontdekking dat Sarah eigenlijk liever Sam wou zijn, gebeurde op een gelijkaardige manier. De zanger beschrijft een innerlijke stem die je ergens op wijst, maar die je enkel kan horen als je er ook naar durft te luisteren. “Ik praatte uren met mensen die me een inzicht zouden kunnen geven over mijn eigen waarheid. Maar telkens ze iets zeiden, waarvan ik wist dat het voor mij niet klopte, dacht ik weer: ‘Je hebt het mis’.” Diep vanbinnen wist Sam zeker dat hij eigenlijk een man wilde zijn, ook al had hij het er nooit over. “Omdat ik voorheen nooit openlijk vragen stelde bij mijn genderidentiteit, denken mensen soms dat ik er niet mee bezig was”, klinkt het ontsteld. Met zijn YouTube-video’s probeert Sam nu het denkpatroon van anderen wat te beïnvloeden. “Ik leer nog steeds bij, telkens ik praat met een andere transgender. Dat deel ik hier graag.”