Sam Bettens geeft eerste tv-interview sinds outing: “Ik kreeg zelfs berichten van mensen die ik al jaren niet meer gehoord had” TK

06 juni 2019

20u59 3 Showbizz K’s Choice-zanger Sam Bettens heeft vanavond voor het eerst een tv-interview gegeven over zijn transitie van vrouw naar man. De 46-jarige Sam, die voorheen als Sarah door het leven ging, schoof aan in de Nederlandse talkshow ‘M’ van Margriet van der Linden en vertelde daar voor het eerst over hoe hij zijn outing ervaren heeft.

Sam zat in de Verenigde Staten toen het nieuws dat hij transgender is naar buiten kwam, zo’n drie weken geleden. “Dat was best spannend vanop afstand. Toen het nieuws ‘s ochtends in België bekend raakte, was het nog nacht in Californië. Ik wist toen ik ging slapen dat alles ontploft zou zijn toen ik opstond.” Het viel echter allemaal heel goed mee. “Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen, zowel van media als van vrienden. Ik kreeg zelfs berichten van mensen die ik al jaren niet meer gehoord had. Ik had op voorhand gezegd dat ik ging wegblijven van sociale media en mezelf ging afschermen, maar ik heb het uiteindelijk allemaal op me laten afkomen omdat het zo positief en lief was.”

Dit weekend treedt Sam voor het eerst sinds zijn outing weer op in België met K’s Choice. Een spannend moment, want hij neemt intussen al enkele weken mannelijke hormonen, die wel eens invloed zouden kunnen hebben op zijn stem. “We zijn begonnen met een heel lage dosis, omdat ik een beetje hoop dat ik zo de controle over mijn stem zal kunnen behouden. Maar of dat lukt, zullen de komende maanden moeten uitwijzen.”

Nieuw project

Maar zelfs als hij straks heel anders gaat klinken, is Sam niet van plan om op te geven. “Het blijft heel hard afwachten, maar we hebben wel een plan. We hopen dat ik met mijn techniek en mijn gehoor een mooie klank zal kunnen behouden, en we zijn intussen al met een nieuw project bezig waarvoor we net alle vocals opgenomen hadden. Dat was dus wel even spannend toen ik het aan de mannen vertelde, maar ze reageerden gelukkig enorm enthousiast. Ze kwamen meteen met een hoop ideeën. We zijn nu al aan het bekijken hoe we mijn oude stem met mijn nieuwe kunnen matchen op live optredens bijvoorbeeld. We gaan dingen kunnen doen die nog nooit gedaan zijn.”

Nu alle obstakels van de baan zijn, voelt Sam zich fantastisch. “Ik ben ongeduldig, want de testosteron heeft nog niet veel gedaan. Maar ik heb de filter die ik als vrouw had mogen laten vallen. Dat voelt als vrijheid.”