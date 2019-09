Sam Bettens deelt zijn onzekerheid: “Wat als mijn stem nooit verandert?” KD

29 september 2019

21u30 0 Showbizz In mei maakte Sam Bettens (47) bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven wil gaan. Een ingrijpende beslissing, waar hij openhartig over vertelt in zijn wekelijkse vlog op YouTube. Deze week heeft Sam het over het (gebrek aan) effect van de hormonen op z’n stem.

Sam onthult dat zijn stem een van de redenen was waarom hij lange tijd twijfelde om aan de transitie van vrouw naar man te beginnen. “De gedachte dat ik m’n zangstem kon verliezen, maakte me bang”, geeft de K’s Choice-muzikant grif toe. “Je stem kan hees en zwak klinken en je bereik wordt veel kleiner. De meeste transgenders kunnen niet wachten tot hun stem verandert, maar voor mij snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant haat ik het dat mensen ervan uitgaan dat ik vrouw ben omwille van mijn stem, maar aan de andere kant leef ik van mijn zangstem.”

In de reacties onder de video’s op het kanaal van Sam laten fans weten dat ze wel al verschil horen in de stem van de zanger, maar de gewezen ‘Liefde voor Muziek’-deelnemer bekent dat hij het verschil zelf niet opmerkt. Hij voelt zich nu wat gevangen tussen twee vuren, want hij wil dat z’n stem mannelijker klinkt zonder dat z’n zangstem daarvoor moet inboeten aan bereik. “Maar wat als mijn stem nooit verandert?” De zanger beseft dat alleen de tijd raad zal bieden bij dit vraagstuk.