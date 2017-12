Salma Hayek: “Harvey Weinstein dreigde ermee me te vermoorden" kv

21u09

Bron: New York Times 0 photo news Salma Hayek Showbizz In een uitgebreid opiniestuk in The New York Times heeft actrice Salma Hayek haar boekje opengedaan over haar eigen ervaringen met Harvey Weinstein, meer dan twee maanden nadat dat de eerste slachtoffers naar buiten traden met beschuldigingen van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting door de filmbons.

De actrice hulde zich de voorbije maanden in stilzwijgen, omdat ze ervan overtuigd was dat ze het verleden achter zich had gelaten. Ze dacht ook dat haar stem geen verschil meer zou maken. “Maar in werkelijkheid probeerde ik mezelf de uitdaging te besparen om verschillende dingen te moeten uitleggen aan mijn geliefden: waarom ik, wanneer ik terloops had vermeld dat ik zoals zoveel anderen gepest was geweest door Harvey, een paar details achterwege had gelaten. En waarom we zoveel jaren hartelijk zijn omgegaan met een man die me zo diep gekwetst heeft,” schrijft Salma Hayek in The New York Times.

Ze doet haar verhaal nu toch, omdat ze zich “geïnspireerd voelt door diegenen die wel de moed hadden om met hun verhaal naar buiten te treden, zeker in een maatschappij die een president heeft verkozen die door meer dan twaalf vrouwen beschuldigd werd van seksuele intimidatie en aanranding en die we allemaal hebben horen verklaren hoe een man met macht met vrouwen kan doen wat hij wil," zegt ze.

'Frida'

De actrice beschrijft hoe ze na enkele succcesvolle kleinere rollen aanklopte bij Miramax, het productiebedrijf van de broers Weinstein, met haar idee voor een film over de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo: een project waar ze zelf al jaren aan werkte. Ze kende producent Harvey Weinstein een beetje via regisseur Robert Rodriguez en zijn toenmalige vrouw Elizabeth Avellan, met wie ze goed bevriend was. “Al wat ik toen wist over Harvey was dat hij bijzonder intelligent was, een loyale vriend en een familieman,” schrijft ze. “Wetende wat ik nu weet, vraag ik me af of het niet mijn vriendschap met hen – en Quentin Tarantino en George Clooney – is, die me gered heeft van een verkrachting.”

Weinstein was bereid om haar film te produceren, maar beloofde Hayek slechts een minimale vergoeding voor de research die ze al verricht had, voor haar acteerwerk en haar rol als producer. Hij verplichtte haar ook om mee te spelen in enkele andere Miramaxproducties, wat de actrice toen alleen maar toejuichte: “Het geld kon me niet schelen. Ik was zo opgewonden om met hem en zijn bedrijf te werken. In mijn naïviteit dacht ik dat mijn dromen waarheid waren geworden. Hij had de laatste 14 jaar van mijn leven gevalideerd. Hij had zijn kans gewaagd met mij – een ‘niemand’. Hij had ja gezegd.”

Gepaard met elke weigering ging Harvey’s machiavellistische woede. Ik denk niet dat hij iets meer haatte dan het woord ‘nee’. Salma Hayek

Nee zeggen

Maar het tij keerde snel. “Wist ik veel dat het mijn beurt zou worden om nee te zeggen,” schrijft Hayek. “Nee tegen het openen van de deur voor hem op alle mogelijke uren van de nacht, hotel na hotel, locatie na locatie, waar hij onverwacht opdook, waaronder één locatie waar ik een film deed waar hij niet eens aan meewerkte. Nee tegen het nemen van een douche met hem. Nee tegen hem naar me te laten kijken wanneer ik een douche nam. Nee tegen hem me een massage te laten geven. Nee tegen een naakte vriend van hem me een massage te laten geven. Nee tegen hem me oraal te laten bevredigen. Nee tegen zelf naakt te gaan met een andere vrouw. Nee, nee, nee, nee, nee… En gepaard met elke weigering ging Harvey’s machiavellistische woede,” vertelt de Frida-actrice. “Ik denk niet dat hij iets meer haatte dan het woord ‘nee’. Zijn tactieken om te overtuigen gingen van gevlei tot die ene keer, toen hij in een vlaag van pure woede zei: 'Ik vermoord je. Denk maar niet dat ik het niet kan'."

Zijn tactieken om te overtuigen gingen van gevlei tot die ene keer, toen hij in een vlaag van pure woede zei: 'Ik vermoord je. Denk maar niet dat ik het niet kan'.

EPA Harvey Weinstein.

Advocaten

Uiteindelijk ging Weinstein zo ver dat het Hayeks filmproject Frida wilde afpakken: “Hij vertelde me dat hij mijn rol en mijn script met jaren van research aan een andere actrice had aangeboden.”

Salma Hayek schakelde advocaten in om haar levenswerk niet te verliezen. Van de seksuele intimidatie door Weinstein maakte ze tijdens de procedure echter nooit gewag. De producent beweerde dat ze als actrice niet bekend genoeg was om de film te dragen en dat ze een incompetente producer was. Om zichzelf veilig te stellen, gaf hij haar daarom een lijst van schier onmogelijke opdrachten met een strakke deadline. Zo moest ze onder andere zonder extra budget het script laten herschrijven, tien miljoen dollar inzamelen voor de financiering van de film en een vooraanstaande regisseur en vier vooraanstaande acteurs strikken. Hayek slaagde en mocht haar film behouden. “Maar nu was Harvey Weinstein niet alleen afgewezen, hij stond ook op het punt een film te maken die hij niet wilde maken,” merkt de actrice op.

Nu was Harvey Weinstein niet alleen afgewezen, hij stond ook op het punt een film te maken die hij niet wilde maken. Salma Hayek

Naaktscène

Zodra de opnames van de film begonnen, stopte de seksuele intimidatie, maar Weinteins woede escaleerde. De producer nam aanstoot aan de ‘unibrow’ die Hayek voor haar vertolking van Frida Kahlo had. Hij brak ook haar vertolking af en eiste dat ze voor de rol niet langer zou manken. “Hij vertelde dat mijn sex appeal mijn enige troef was en dat er niks van te zien was in de film. Hij vertelde me dat hij de film ging afvoeren omdat niemand me in die rol zou willen zien,” schrijft Hayek. Weinstein wilde enkel met de film doorgaan op één voorwaarde: “als ik zou instemmen om een seksscène te spelen met een andere vrouw. En hij eiste dat ik volledig naakt zou zijn.”

REUTERS Salma Hayek als Frida Kahlo in 'Frida'.

In het besef dat er geen ruimte was voor onderhandeling, stemde Hayek in. Op de opnamedag van de bewuste seksscène had ze naar eigen zeggen voor de eerste en laatste keer in haar carrière een zenuwinzinking. “Mijn lichaam begon oncontroleerbaar te schokken, ik was kortademig en ik begon te huilen en huilen, ik kon niet stoppen, het was alsof ik tranen braakte,” herinnert ze zich. “Aangezien de mensen rondom mij geen weet hadden van mijn voorgeschiedenis met Harvey, waren ze die ochtend erg verrast door mijn strijd. Het was niet omdat ik naakt zou zijn met een andere vrouw. Het was omdat ik naakt zou zijn met haar voor Harvey Weinstein.” Uiteindelijk moest de actrice een kalmeermiddel innemen om zich door de scène te kunnen worstelen.

Oscars

Ook na de afwerking van ‘Frida’ en na de eerste – erg succesvolle – screening, bleef Weinstein Hayek en regisseur Julie Taymor het leven zuur maken. “Hoewel ‘Frida’ hem uiteindelijk twee Oscars opleverde, zag ik nog geen vreugde. Hij bood me nooit meer een hoofdrol aan. Die films ik die volgens mijn oorspronkelijke contract met Miramax moest maken, waren allemaal kleine bijrollen,” aldus Hayek.

Als ik hem zag op een sociale gelegenheid, dan glimlachte ik en probeerde ik me de goede dingen aan hem te herinneren. Ik maakte mezelf wijs dat ik ten oorlog was getrokken en gewonnen had. Salma Hayek

"Veranderd"

Jaren later kwam Hayek Weinstein nog eens tegen. “Hij nam me opzij en vertelde me dat hij was gestopt met roken en dat hij een hartaanval had gehad. Hij zei dat hij verliefd was geworden en getrouwd was met Georgina Chapman en dat hij een veranderd man was. Eindelijk zei hij tegen me: ‘Je hebt het goed gedaan met ‘Frida’: we hebben een mooie film gemaakt'.” De actrice geloofde hem, zegt ze. “Als ik hem zag op een sociale gelegenheid, dan glimlachte ik en probeerde ik me de goede dingen aan hem te herinneren. Ik maakte mezelf wijs dat ik ten oorlog was getrokken en gewonnen had.”

Mannen deden aan seksuele intimidatie omdat ze dat konden. Vandaag spreken vrouwen [erover], omdat we dat in dit nieuw tijdperk eindelijk kunnen. Salma Hayek

Pleidooi

De actrice grijpt met haar opiniestuk ook de kans om te pleiten voor gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in de filmwereld. “Onze gemeenschap blijft vruchtbare grond voor ‘seksuele roofdieren’ tot er gelijkheid is in onze industrie, waarbij mannen en vrouwen op alle vlakken evenveel waarde hebben,” schrijft ze. “Mannen deden aan seksuele intimidatie omdat ze dat konden. Vandaag spreken vrouwen [erover], omdat we dat in dit nieuw tijdperk eindelijk kunnen.”