Salar Azimi uit ‘The Sky is the Limit’ verkoopt duurste kaviaar ter wereld: “100.000 euro voor een potje vol diamanten en goud”

Hij showt ons vol trots het duurste potje in zijn kasteel in Aardenburg, enkele kilometers van Knokke, voorbij de Nederlandse grens. Een kilogram Van Zoggel & Azimi - vernoemd naar de Nederlandse kunstenaar Remon Van Zoggel die hij het potje liet ontwerpen - kost 100.000 euro. Dat is duur, zegt hij. “Maar er is vraag naar”, aldus Azimi. “Het potje is bekleed met 24 karaat goud en met 209 diamanten. Er is ongelofelijk veel ambacht in gekropen. Ofwel bewaar je het als collectorsitem, of je laat er 209 ringen van smeden. Dat kan ook”. Azimi is al zeven maanden bezig met de ontwikkeling ervan. “Ik ben iemand van het goeie, luxueuze leven. Champagne zuipen hier, champagne zuipen daar. Kaviaar hoort daar voor mij bij. Overal ter wereld heb ik ‘m al gegeten. ‘Ooit maak ik zelf de allerbeste’, zei ik eens. En dat heb ik nu gedaan”, vertelt Salar. Hij ontwikkelde de kaviaar samen met zijn broer Sasan (35) - we leerden de Iraanse broers midden 2017 kennen in ‘The Sky is the Limit - maar die komt niet zo graag in de media. “Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. De kaviaar is afkomstig van Iraanse steuren, gekweekt in China. We zijn blij om ons nieuwe product eindelijk te kunnen lanceren.”