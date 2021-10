Salar Azimi uit ‘The Sky is the Limit’ gooit alle remmen los in Monaco: “150.000 euro uitgegeven op vijf dagen”

ShowbizzEen gouden mitrailleur die champagne spuit en een ander dat de groene eurobiljetten in het rond doet vliegen. Decadentie ten top bij Salar Azimi (39). De Nederlandse zakenman en miljonair uit ‘The Sky is the Limit’ heeft er een ‘aparte’ vijfdaagse opzitten in Monaco. “Mijn maat was jarig, alle remmen moésten los”, glundert hij nog na. “Ik heb zelfs m’n horloge gewassen met Dom Pérignon”

Na dit weekend vliegt hij nog naar Dubai en nadien richting Ibiza. En op de oprijlaan van zijn kasteel in het Nederlandse Sluis is intussen een gloednieuwe Lamborghini van 750.000 euro geleverd. “Zo bestaan er maar twee ter wereld”, geeft Salar daar als detail nog even bij. “Ja, drukke tijden hier. Alles gaat verder prima met mij.” Vlaanderen leerde hem en zijn broer Sasan (35) kennen midden 2017, bij hun passage in het vierde seizoen van ‘The Sky is The Limit’. Twee Iraanse broers die als tiener naar Nederland kwamen en het daar via de zakenwereld - horeca, immo, telefonie en computers - tot multimiljonairs schopten. De Azimi’s zwemmen in het geld en geven bij het spenderen ervan hun volgers op sociale media met plezier een inkijk. En de voorbije vijf dagen was er héél wat te zien.

Salar vertoefde in Monaco met zijn kameraden. “Mijn goeie maat was jarig en dat is daar een beetje uit de hand gelopen”, lacht Salar als we hem erover contacteren. “Vijf dagen in totaal en we hebben zo'n 150.000 euro uitgegeven aan champagne en eten.” Champagne die niet eens gedronken werd. Op één van de beelden zien we hoe Salar op een luxueuzs jacht champagne in het rond spuit met een gepersonaliseerde gouden mitrailleur. “Handgemaakt, speciaal voor mij. Je kan er tot zes meter ver mee spuiten. Dat machientje heeft toch zo’n vijfduizend euro gekost”, aldus Azimi. Hoeveel flessen hij dan zo in het rond gespoten heeft? “Goh, zeker honderden... Het was echt alle remmen los (lacht) Op een gegeven moment was ik zelfs mijn horloge aan het wassen met een fles Dom Pérignon.”

Volledig scherm Salar Azimi vierde een decadente vakantie in Monaco. © RV/Photonews

En laat de buitenwereld van al die exclusieve feestjes maar het zijne denken. “De reacties die ik krijg, zijn positief. Ze noemen mij in Nederland de feestkoning van het land”, lacht hij. Zelfs van de fraudezaak die nog loopt tegen hem en zijn broer ligt hij niet wakker. Begin dit jaar werden Salar en Sasan even opgepakt op verdenking van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Een geval van jaloezie, zeiden de broers toen, en ook dat de politie bij hen nooit iets zou kunnen vinden. “Ik heb al mijn vragen en antwoorden gegeven. Ik heb niks te vrezen”, zegt Salar vandaag over de lopende zaak. “Ik heb vertrouwen in hoe die zal aflopen. Intussen lig ik er niet wakker van. Integendeel. Ik was het zelfs vergeten totdat jij erover begon... (lachje).”

