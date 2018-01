Sadist uit 'Game of Thrones' wordt rockster TC

25 januari 2018

10u28 0 Showbizz Iwan Rheon, die de rol van Ramsay Bolton speelde in de serie, werd toegevoegd aan de cast van 'The Dirt'. Die biografische film brengt het verhaal van de legendarische rockband Mötley Crüe.

Rheon speelde vier seizoenen lang de rol van de sadistische Ramsay in de reeks. Vooral de gruwelijke scène waarin hij zijn slachtoffer Theon Greyjoy ontdeed van zijn mannelijkheid staat nog vele fans voor de geest. Rheon gaat nu in de huid kruipen van gitarist Mick Mars. De andere leden van de hardrockband worden vertolkt door Daniel Webber (frontman Vince Neil), Douglas Booth (bassist Nikki Sixx) en Machine Gun Kelly (drummer Tommy Lee, de ex van Pamela Anderson). De prent zal vooral focussen op de excessen waarvoor de band berucht was (lees: héél veel drugs, seks en rock'n roll). De opnamen van de film beginnen in februari. De leden van de band, die in 2014 splitte, zullen als co-producers meewerken aan de prent.