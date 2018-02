Sacha Polak maakt eerste Engelstalige film Redactie

17 februari 2018

17u22

Bron: BuzzE 0 Showbizz Nederlandse regisseur Sacha Polak gaat haar eerste Engelstalige film maken. Zij draait de komende weken Dirty God in Londen, Amsterdam en Marokko, maakte distributeur Cinéart vrijdag bekend.

De film vertelt het verhaal over de jonge moeder Jade, die haar leven opnieuw moet zien op te pakken na een zoutzuuraanval waar ze flinke littekens aan over heeft gehouden. De rol van Jade wordt gespeeld door de Britse niet-professionele actrice Vicky Knight. Zij is gestreetcast door Lucy Pardee, die ook het meisje uit de arthouse-hit Fishtank vond.

Overige rollen worden vertolkt door Bluey Robinson, Rebecca Stone, Katherine Kelly en Dana Marineci (COBAIN). De film wordt gedraaid door Ruben Impens, de cameraman die eerder hits als The Broken Circle Breakdown en Raw maakte.

Sacha Polak maakte eerder de veelgeprezen films Zurich en Hemel. Voor Hemel won zij diverse prijzen, waaronder een award op het Festival van Berlijn.