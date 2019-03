Sabine Hagedoren toont voor het eerst haar vriend DBJ

15u24 0 Showbizz Sabine Hagedoren (50) heeft op de eregalerij van Radio 2 haar vriend Sam Pauwels voorgesteld. Het is de eerste keer dat de VRT-weervrouw zich met haar vriend laat fotograferen.

Donderdag werden in het Kursaal van Oostende Guido Belcanto en Henny Vrienten opgenomen in Radio 2′s Eregalerij der Lage Landen. Een feestelijk moment, maar de opvallendste aanwezige was misschien wel VRT weervrouw Sabine Hagedoren. Die stelde er namelijk voor de eerste keer haar vriend Sam Pauwels voor. Pauwels, een Antwerpenaar, is ook actief in de media, maar dan achter de schermen, als designer en grafisch ontwerper.

Hagedoren bevestigde vorige zomer aan onze redactie dat ze een nieuwe vriend had. “Hij heet Sam Pauwels”, zo zei ze toen. “Meer heb ik daar niet over te zeggen.” Pauwels is Sabines nieuwe vriend nadat haar man Jurgen in de zomer van 2016 overleed na een lange strijd tegen longkanker.

Over de dood van haar echtgenoot sprak Hagedoren slechts één keer publiekelijk, in een interview met tv-maker Eric Goens. In een aangrijpende uitzending van het programma ‘Die Huis’ in Zuid-Afrika vertelde ze onder meer over de laatste woorden van haar man. “Het laatste wat Jurgen mij gezegd heeft, is het mooiste wat je tegen iemand kan zeggen die je doodgraag ziet: ‘Je mag niet alleen blijven. Ik wil dat je nog gelukkig wordt. Je bent veel te mooi om alleen te blijven. Maak er nog iets moois van.’ Een uur later was hij er niet meer.”