Sabine Hagedoren over het verlies van haar man: “Soms vind ik iets terug dat me aan hem doet denken, dat komt aan” MVO

26 november 2019

13u13

Bron: Radio 2 0 Showbizz Sabine Hagedoren vertelde in ‘De Madammen’ op Radio 2 openhartig over het verlies van haar echtgenoot, Jurgen, die stierf in 2016. Ze is vandaag meter van het project Rouw- of Verliescafé Vlaanderen, waar lotgenoten over hun verlies kunnen praten.

Het is drie jaar geleden dat Jurgen het leven liet. “De eerste kerst zonder hem was heel emotioneel”, vertelt ze. “Ook nu blijven die donkere dagen moeilijk.”

“Er zijn nog altijd momenten die mij aan hem doen denken, en die dan om tranen vragen”, gaat ze verder. “Een muziekje op de radio, of iets dat ik vind in de kast... Dat overvalt je.”

Ze was samen te gast met Karin Verheyen van Rouw- en Verliescafé Vlaanderen, een project waar Sabine meter van is. “Dat doe ik omdat ik weet hoe moeilijk het is”, aldus Sabine. “Als mensen hulp vinden in het café is mijn meterschap geslaagd."