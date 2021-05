Sabine Hagedoren blikt terug op ‘Vlaanderen vakantieland’ en vooruit naar vakantie: “Tweede helft van de zomer kan voor mooie verrassingen zorgen”

Ervaring als presentatrice én reporter had Sabine al toen ze startte bij Vlaanderen vakantieland. In 1999 had ze een eigen rubriek, Sabine op stap, in het consumentenmagazine Klant en Klaar. Datzelfde jaar was er ook Ticket, een programma met de hoogtepunten uit Vlaanderen vakantieland. “Dat heb ik aan elkaar gepraat en zo ben ik op die redactie terechtgekomen”, vertelt Sabine. “Toen het programma werd vernieuwd in 2000, ben ik gevraagd om de presentatie te doen. Pas zeven jaar later ben ik ermee gestopt: mijn dochter Lise is toen geboren en ik had met mijn zoon Lars ook al een peuter van een jaar in huis. Het werd wat moeilijk om alles te combineren met mijn voltijdse job als weervrouw. Met Saartje Vandendriessche hadden we gelukkig snel een prima vervangster gevonden.” Het stopte Sabine niet in haar goesting om de wereld te ontdekken, maar de reiskriebels heeft ze dan ook met de paplepel ingegeven gekregen. “Elke zomervakantie gingen we met het gezin kamperen in Frankrijk, Spanje of Portugal. En nadat ik afgestudeerd was als licentiaat scheikunde, ben ik beginnen rond te trekken met de rugzak. Aanvankelijk vooral binnen Europa, later ben ik de Atlantische Oceaan overgestoken en heb ik de VS en Canada ontdekt.”