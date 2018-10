Sabine Appelmans' zoon Obi is nu een meisjesidool: “Mijn lief is jaloers op Chinouk”



18 oktober 2018

Bron: TV Familie 0 Showbizz Obi Haubourdin (16), de oudste zoon van ex-tennisster Sabine Appelmans (46), heeft indruk gemaakt in ‘Jong Geweld’. In dat VTM-programma maakten zes tienerkinderen van BV’s kennis met leeftijdgenoten voor wie het leven iets minder makkelijk is. Blijkbaar is Obi bijzonder populair, vooral bij de meisjes. ‘Ja, er komen reacties binnen’, zegt mama Sabine. ‘Ik hoor mensen zeggen: 'Wauw, wat een knappe gast!’' (lachje)

En jij trots dan.

Sabine: Ik ben daar heel nuchter in, hoor. ’k Was wel verrast dat Obi aan 'Jong Geweld' wou meedoen. Hij staat niet graag in de belangstelling. Maar hij heeft het wel heel goed gedaan. Hij is zichzelf gebleven. En hij heeft veel van zichzelf laten zien.

Obi, jij valt blijkbaar in de smaak bij de meisjes...

Obi: Ik vind dat best grappig. ’t is niks extreems, hoor. Berichtjes op Instagram van meisjes die contact willen. Maar even goed reacties van mensen met psychische problemen die me zeggen: ‘Chapeau, dat je dat doet. Ik ben blij dat er zo’n programma is.’

Dat is flatterend, toch?

Obi: Voor mijn zelfvertrouwen helpt dat wel. ’t Is leuk dat meisjes me knap vinden. Maar: ik héb al een vriendin.

Is jouw lief niet jaloers nu?

Obi: Met berichtjes heeft ze geen probleem. Maar op een fuif werd ik onlangs herkend, en toen begonnen meisjes tegen mij te praten en vroegen ze om met mij op de foto te gaan. Ja, dan keek m’n lief wel met zo een blik van: 'Excuseer!’

Tijdens de opnames van ‘Jong Geweld’ sliep je in een tent met Chinouk, de knappe dochter van Dana Winner.

Obi: Dat vond mijn vriendin helemáál niet leuk. Ze was jaloers, ja. Ik snap dat wel. Maar het bewijst ook dat ze me ongelooflijk graag ziet.

Hoe lang zijn jullie al samen?

Obi: We zitten al lang samen in de klas. Een half jaar geleden zijn we heel goed bevriend geraakt en hadden we superveel contact. Maar pas deze zomer zijn we een koppel geworden.

Je lief zal eraan moeten wennen dat je aandacht van andere meisjes krijgt.

Obi: Ja, inderdaad.

Sabine: Pubers moeten nog van alles leren, hé. Af en toe moeten ze met hun hoofd tegen de muur lopen. M’n man zei vroeger weleens, toen Obi en z’n broer Arno nog klein waren: ‘Laat ze maar eens van de trap vallen. Als die trap laag genoeg is, kan dat geen kwaad.’ ‘Jong Geweld’ was voor Obi een leuke ervaring.

Obi was nogal rechtuit. Zo vroeg hij transgender Jasper of die een penis had en of die ook wérkte.

Sabine: Ja, daar schrok ik van. Jongeren gaan tegenwoordig veel directer met elkaar om dan wij destijds.

Obi: Ik was gewoon enorm nieuwsgierig naar het verhaal van Jasper. Ik vond het fascinerend, een meisje dat transformeert tot jongen. Ik dacht: ik ga gewoon vragen wat ik wil weten.

De verhalen van de jongeren met wie jullie in contact kwamen waren vaak schrijnend. Heeft dat jou geraakt?

Obi: Natuurlijk. Vooral de lijdensweg van jongeren met psychische problemen is bij mij hard binnengekomen.

Veel jongeren zitten met psychische problemen. Voel jij je altijd happy?

Obi: Niet altijd. Als ik op school slechte punten heb, dan voel ik me minder goed. Maar over ‘t algemeen ben ik wel heel gelukkig.

Sabine: Obi beseft nu nog meer dan vroeger dat je eerst naar iemand z’n verhaal moet luisteren en dat je dan pas een oordeel mag vellen. Ik heb dat als volwassene pas geleerd, maar Obi is nu al tot dat besef gekomen. Knap van hem.

Chinouk werd op sociale media hard aangepakt door haters. Ze werd zelfs 'gatwijf’ genoemd.

Sabine: Chinouk is supervolwassen voor haar leeftijd. Daardoor kreeg ze kritiek dat ze streken had. Ik had Obi op voorhand gewaarschuwd: 'Als je meedoet aan een tv-programma, mag je je sowieso aan negatieve kritiek verwachten. Daar mag je dan niet te veel bij stilstaan.

Heb jij vervelende reacties gekregen, Obi?

Obi: Niet echt. Mijn opmerking tegen Shani, het meisje met obesitas, dat ze sneller loopt dan de meisjes in mijn klas: daar hebben ze me op school wel over aangesproken. Eén iemand zei: ‘Zie maar dat ge maar geen dikke nek krijgt.’

Heb jij lang moeten nadenken of je wilde meedoen aan ‘Jong Geweld’?

Obi: Mijn eerste reactie was: ‘Wow! Joepie!’ Maar dan ben ik wel even goed gaan nadenken. Ik wou ook weten wat precies het concept was. Want ik wou me niet belachelijk laten maken op tv.

Wat heeft jou over de streep getrokken?

Obi: Dat het voor Rode Neuzen Dag was. En dat het met leeftijdsgenoten was.

Je zit nu in ’t laatste jaar Moderne Talen. Wat ga je volgend jaar studeren?

Obi: Nog geen idee. Misschien iets voor tv? Ik heb de smaak wel een beetje te pakken gekregen.