Sabine Appelmans maakt de balans op: "Als ik meer voor mezelf was opgekomen, had ik het verder geschopt in het tennis"

28 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “In mijn tijd was het simpel: zodra je aan kinderen begon, was je tenniscarrière voorbij”, zegt Sabine Appelmans (47) over de comeback van Kim Clijsters in Dag Allemaal. Sabines oudste kind, Obi, is inmiddels een ranke jongeman van 17 die begonnen is aan z’n studententijd. En dat benijdt ze haar zoon wel, zo gaf de ex-topsportster toe in ‘De Familie van Elsen’ op JOE.

Zeggen dat Sabine Appelmans - ooit de mooiste vrouw uit het tenniscircuit genoemd - en haar zoon Obi sprekend op elkaar gelijken is een open deur intrappen. Sinds hij te zien was in ‘Jong Geweld’ op VTM werd de jongeman tot meisjesidool gebombardeerd. “Ik kreeg er ineens veel volgers bij, maar dat is intussen weggeëbd”, zegt Obi, die zijn naam - zo verklapte Sabine aan Ann Van Elsen - te danken heeft aan zijn vader. “Obi was op school de roepnaam van Serge”, zegt ze. “Zijn familienaam is Haubourdin, en al zijn klasgenoten noemden hem ‘Obi’. Dus in plaats van Serge Jr. zijn we voor Obi gegaan.”

Snel zelfstandig

Obi zit vanaf deze maand op kot in Gent, waar hij Handelswetenschappen studeert. “Ik ben heel blij dat mijn ouders me genoeg vertrouwen om me op kot te laten gaan”, zegt hij. “Ze hebben me altijd vrij opgevoed, en daardoor ben ik al snel zelfstandig geworden. Ik weet wel dat ik me zal moeten bewijzen en dat ik hun vertrouwen niet mag beschamen, maar daar ben ik wel gerust op. Ik ga wel vaak op stap, maar ik doe nooit zotte dingen.”

“We hadden een afspraak dat hij een mooie som zou krijgen als hij voor hij achttien werd nooit met een kater zou thuiskomen, maar de grens is opgeschoven”, pikt Sabine lachend in. “Onlangs ging ik hem na een fuif halen en onderweg naar huis was hij heel uitbundig en vertelde hij de ene mop na de andere, terwijl hij anders heel rustig is. Ik denk toch dat hij toen een beetje dronken was.”

‘Champagne!’

“Ik heb dat studentenleven wel gemist”, geeft Sabine toe. “Op het moment dat ik stopte met school stond ik al in de top 50 van het vrouwentennis. Het was dus een logische keuze om ­helemaal voor het tennis te gaan. Al benijdde ik mijn klasgenoten wel die gingen studeren. Dus nu ik mee Obi’s kot kon inrichten, was ik nog enthousiaster dan hijzelf. Ik had een fles champagne meegenomen en wou die daar per se opdrinken, en hij keek zo van: ‘Da’s toch allemaal niet nodig (lacht) Mijn man Serge zei: ‘Je moet dat begrijpen Obi, eigenlijk wil mama ruilen met jou.”

Van het legenestsyndroom heeft Sabine nog geen last, want Obi’s jongere broer is nog thuis, maar ze denkt toch al aan de periode die gaat komen. “Het is een dubbel gevoel. Ik zal mijn zonen missen in huis. En ’s morgens opstaan om ze naar school te brengen en ze om vier uur weer af te halen, gaf wel structuur aan mijn leven. Maar het lijkt me ook leuk om weer meer tijd voor mezelf te hebben, en mijn eigen planning te kunnen maken. Misschien kunnen Serge en ik dan eindelijk eens die wereldreis maken waarvan we vroeger droomden”, zegt ze. “Eigenlijk wilden we dat doen toen ik stopte met ­tennissen, maar ik ben heel snel zwanger geraakt en daarna is het er niet meer van gekomen.”

Verboden liefde

Over haar huwelijk met Serge zegt ze nog: “Het was eigenlijk een verboden liefde. Serge was net klaar met zijn studies rechten en hij had die altijd gecombineerd met het geven van tennislessen. Hij werd mijn coach en tijdens onze eerste lange trip naar Amerika werden we al snel closer. We keerden terug als koppel, en dat wilden we liever nog even geheimhouden, maar dat lukte niet erg goed... Ik was pas ­negentien en Serge is zes jaar ouder.”

Intussen zijn ze tweeëntwintig jaar gelukkig getrouwd. “Ik vond altijd: we moeten apart ook gelukkig kunnen zijn, en samen elkaar gelukkiger maken. Dat is een formule die werkt. Als koppel kunnen we meer aan. De opvoeding van de ­jongens was helemaal anders gelopen zonder hem. Serge is rustig en de rationeel, ik ben meer de emotionele. Het is goed dat die mannelijke energie er is om de twee jongens wat tegen­gewicht te geven. Als we samen zijn, zit de balans perfect. Serge is nog altijd de man van mijn dromen, ik zou hem voor ­niemand willen ruilen.”

Buikgevoel

Sabine heeft een fantastisch, warm gezin. Net zoals ze dat zelf heeft gekend als kind. “Papa heeft altijd heel hard gewerkt voor zijn gezin”, vertelt ze, “en mama bleef thuis zodra er kinderen waren. Heel traditioneel. Studeren was prioriteit nummer 1, dus toen ik meer ging sporten hadden ze het daar aanvankelijk wel moeilijk mee. In die tijd was sport iets extra’s, niet iets waarin je carrière ging maken. Ik snap dat wel, want een sportcarrière is kort en school is ook belangrijk. Maar nu denk ik soms: ik had mijn buikgevoel moeten volgen en meer voor mezelf moeten opkomen. Dan zou ik nog verder geraakt zijn in het tennis. Mijn jongste zoon Arno voetbalt en is daar heel intensief mee bezig. We stimuleren hem daar ook in, want ik vind het mooi als je van je passie je beroep kan maken.”

Een comeback zoals Kim Clijsters er volgend jaar weer één gaat maken, daar heeft Sabine nooit aan gedacht. “In mijn tijd was het simpel: zodra je aan kinderen begon, was je tenniscarrière voorbij. Maar het tenniscircuit is intussen veranderd. Kim heeft bij haar eerste comeback haar dochter en haar man meegenomen en zij hebben daar als gezin echt van genoten. Al gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik nooit nog het niveau had kunnen halen van voor ik zwanger was. Kim is een toptalent, niet iedereen kan dat.”

Gezondheidscoach

Op haar 47ste voelt Sabine de jaren nog geenszins wegen. “Maar ik voel me nog altijd 25 of 30", zegt ze. “Als ik tenniscollega’s van vroeger zie, denk ik soms wel: ‘Oh, die is fel verouderd.’ Of toen ik mezelf recent op tv zag, dacht ik ook wel: ‘Oei, ik ben veranderd.’ Dat is dan wel confronterend. Ik weet nog niet of ik de natuur een handje zou helpen, maar ik sta er niet helemaal weigerachtig tegenover. Ik ben wel nog altijd bezig met gezond leven.”

Sabine koos na haar tenniscar–rière resoluut voor de media, eerst als omroepster, dan als commentator bij tenniswedstrijden. “Toen ik veertig werd, merkte ik dat er minder opdrachten spontaan mijn richting uitkwamen. Dus begon ik na te denken over wat ik nog echt wou doen. Als kind wilde ik altijd turnjuf worden, sporten en bewegen zat er altijd al in. Ik heb dan een opleiding gevolgd om gezondsheidscoach en personal trainer te worden, want ik vind het fijn om mensen te helpen gezond en gelukkig in het leven te staan. Daar ben ik heel graag mee bezig nu. Veel mensen nemen te weinig tijd voor zichzelf. Ik probeer iedere ochtends iets goeds te doen voor mijn lichaam en mijn geest.”