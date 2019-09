Sabine Appelmans heeft soms wel wat spijt: “Ik had verder kunnen geraken met mijn tenniscarrière” TK

21 september 2019

12u00 0 Showbizz Vanochtend was Sabine Appelmans te gast bij ‘De Familie Van Elsen’ op Joe, waar ze onder meer vertelde over haar vroeger tenniscarrière. Een comeback zit er niet in, maar Sabine heeft wel spijt van een aantal dingen. “Ik denk dat ik verder had kunnen geraken in mijn carrière als ik wat meer mijn buikgevoel had gevolgd.”

Sabine was nog piepjong toen ze in de tenniswereld terecht kwam. “Moest ik nu iets kunnen zeggen tegen mijn 21-jarige zelf, dan zou ik haar zeggen dat ze wat meer haar gevoel moet volgen. Ik denk dat ik zelf heel goed luisterde naar de mensen rond mij, maar te weinig mijn eigen wil heb doorgedrukt. Ik had misschien nog wat verder kunnen geraken in mijn carrière als ik andere beslissingen had genomen en mezelf wat meer op de voorgrond had durven plaatsen.”

Sabine is intussen al meer dan 20 jaar getrouwd met Serge Haubourdin, die vroeger haar coach was. “Hij werd meegestuurd met mij toen hij net afgestudeerd was in de rechten. Wij werden al snel heel close, en na de eerste lange trip die we samen maakten, waren we een koppel. We hebben dat in het begin proberen te verbergen, maar daar waren we nooit goed in.” Wanneer ze dan een mooie liefdesverklaring van haar man hoort, wordt Sabine emotioneel.

Nu Kim Clijsters haar tweede comeback aankondigde, vraagt Ann zich af of het bij Sabine ook nooit gekriebeld heeft. “Ik heb mij die vraag zelfs nooit gesteld”, aldus Sabine. “In mijn tijd was daar ook helemaal geen sprake van. Eens je kinderen had, was je er voor je gezin. En daarnaast denk ik ook niet dat iedereen dat kan. Het is en blijft keihard werken, en je moet ook gewoon - zoals Kim - heel veel natuurlijk tennistalent hebben om die comeback te kunnen maken.”