Sabien Tiels herademt na gitzwarte periode en zware depressie: “Ik zat zo diep dat ik mijn huwelijk wou opblazen” Jan Ruysbergh

20 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ze was altijd vrolijk en goedlachs, maar een destructieve relatie en enkele professionele tegenslagen deden zangeres Sabien Tiels (43) wegglijden in een diepe depressie. Gelukkig kon haar man Dirk haar overtuigen om hulp te zoeken. “Hij heeft me naar een psycholoog gestuurd en dat is mijn redding geweest”, vertelt ze in Dag Allemaal.

“Ik heb het heel moeilijk gehad, maar nu probeer ik te genieten van de kleine, mooie dingen die er wél zijn”, zegt Sabien Tiels. Een ongelukkige relatie en enkele ­artistieke desillusies wierpen een schaduw over haar geluk. Een donkere periode waar ze met gemengde gevoelens op terugkijkt, maar waar ze vooral ook lessen uit getrokken heeft.

“Ik was mezelf kwijtgeraakt”, zing je in ‘Eerst geloven en dan zien’. Weet je precies hoe en wanneer dat ­gebeurde?

Die vraag heb ik me veel te laat gesteld. Ik liep weg van mijn problemen in plaats van ze aan te pakken. Op mijn 21ste wist ik niet wat ik wou, zowel professioneel als in de liefde liep het mis. Ik had een vriend, maar ik voelde me niet gerespecteerd en niet geliefd. Dat heb ik veel te lang laten aanslepen. Je kan in een slachtofferrol kruipen of zeggen: ‘Ik doe er iets mee.’ Dat is wat ik uiteindelijk heb gedaan. Uit die foute periode heb ik geleerd hoe ik het níet meer wil.

Gelukkig heb je een hecht gezin.

Ja, maar op een gegeven moment ga je overal oorzaken zoeken. Ik zou zelfs mijn huwelijk hebben opgeblazen, want ik dacht: ‘Is het dit maar?’ Pas later ben ik erachter gekomen: ‘Ja, dit is het!’ (lacht). Dirk en ik zijn al achttien jaar een koppel, waarvan twaalf getrouwd. Ik ben heel blij dat er geen brokken gemaakt zijn, dat ik geen overhaaste beslissingen genomen heb. Daar zou ik nu enorm veel spijt van hebben. Weet je, de mensen die het dichtst bij je staan, krijgen het helaas het hardst te verduren als je een donkere periode doormaakt. Dirk heeft véél geduld gehad met mij. Hij heeft veel moeten incasseren, maar op een dag zei hij: ‘Schattie, het gaat niet meer, zonder hulp gaan we hier niet uit geraken.’ Hij heeft me naar een psycholoog gestuurd, en dat is mijn redding geweest.

Bij je familie kon je niet terecht?

O jawel, maar voor mezelf ging dat niet. Ik wou altijd de perfecte dochter zijn, de grote zus die alles kon, de echtgenote en mama die het huishouden kon managen en tegelijk kon lesgeven en optreden… Tegenover hen kon ik niet toegeven dat het niet meer ging. Ik was té perfectionistisch én hoogsensitief. Bij mij komt alles altijd heel hard binnen.

Voor veel mensen is een ­psycholoog bezoeken nog steeds een taboe.

Dat is zo jammer. Ik merk dat veel mensen met hetzelfde worstelen. Ik had ook het geluk dat ik in een mooi theaterproject belandde, waar ik mijn zelfvertrouwen weer kon opbouwen. En later was er de plaat ‘Mannelijk schoon’. Dat mensen als Stef Bos, Johan Verminnen en Guido Belcanto met mij liedjes wilden schrijven, deed me wat. ‘Ik moet dan toch in íets goed zijn’, dacht ik. Als je in de diepste put zit, denk je dat je niets meer kan of waard bent. Nu, ik ben geen vijftien jaar depressief geweest, hé. Er zijn in die periode ook mooie dingen gebeurd. Ik ben bijvoorbeeld mama geworden van Pieterjan.

Ben je nu beter gewapend tegen een depressie?

Ik weiger een harnas te dragen of me anders voor te doen dan ik ben. Dan blok je ook de mooie dingen af en dat wil ik niet. Ik herken de symptomen wel sneller nu. Dus als ik nog eens zo’n donkere dag heb, onderzoek ik meteen waar het vandaan komt. Ik babbel, ik vertrouw, ik stel mijn hart open… Maar ik ga in een lastige situatie niet meer op m’n tippen lopen om anderen te plezieren. Daar heb ik het mee gehad.

Info:

Sabiens nieuwe Engelstalige theatertour ‘Natural Woman’ met nummers van Carole King gaat in première op 20 september in Heusden-Zolder. Info: www.sabientiels.be