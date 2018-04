Sabien Tiels had 54 uur vertraging met haar vlucht maar blijft ijzingwekkend kalm: "Het is de wet van Murphy" DBJ

17 april 2018

18u01 0 Showbizz Zangeres Sabien Tiels (41) heeft er 54 uur over gedaan om na een vakantie in Orlando terug te keren naar huis. "We zijn blij om terug te zijn".

"Net geland op Schiphol na een vertraging van maar liefst 54 uur", vertelt Sabien Tiels haar volgers op Facebook. Ze kampte met haar gezin twee avonden op rij met een vertraging en werd nadien alsnog uit het vliegtuig gezet omwille van technische kwesties.

"We zouden normaal zondagvoormiddag tussen zeven en acht geland moeten zijn in Amsterdam, maar we hebben twee avonden op rij te kampen gehad met een technisch defect aan het toestel", vertelt de zangeres. Uiteindelijk landde Sabien pas dinsdagmiddag om 14u.

Haar zoon zal dus pas woensdag naar school gaan in plaats van maandag. "Maar we hebben contact gehad met de school en ze hebben daar veel begrip", aldus de zangeres. Ook voor de vliegtuigmaatschappij Delta kan ze begrip opbrengen. "Het is een geval van overmacht, we kregen maaltijden aangeboden en ook onze extra overnachtingen worden terugbetaald. Dat we veilig thuis zijn is het belangrijkst. We leven in het 'hier en nu', toevallig ook mijn laatste single", knipoogt ze.