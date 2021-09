Saartje Vandendriessche viel ooit samen met haar tantes een exhibitionist aan

ShowbizzIn het Joe-programma ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen (41) elke week met een bekend persoon terug naar de klas (middelbaar of lagere school) om samen de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Deze week is Saartje Vandendriessche (46) aan de beurt. Zij vertelt wat meer over haar dochter Millie, haar acteerdromen en over haar geloof in de liefde. “Ik heb er terug zin in”, klinkt het overtuigend.

“Ik heb er heel lang niet meer in geloofd en niet meer voor opengestaan omdat er veel dingen zijn gebeurd die echt niet aangenaam waren. maar uiteindelijk komt er wel een moment dat je er terug zin in hebt en dat moment is aangebroken”, vertelt Saartje onder meer over het feit dat ze opnieuw in de liefde gelooft. “In het begin moet het allesoverheersend zijn. Liefde op het eerste gezicht is een heel goede basis om mee te beginnen. “

In haar gesprek met Ann Van Elsen had Saartje het ook over haar dochter Millie. “Ik denk dat ik er niet klaar voor was toen ik Mille kreeg en ook niet besefte wat dat allemaal met je doet. De eerste keer dat ze naar mij lachte, is er echt iets gebroken en besefte ik dat je echt kunt communiceren.” Vervolgens is de liefde voor haar dochter alleen maar gegroeid. “Wij hebben een heel goede band, we verstaan elkaar heel goed. We hebben dezelfde manier van communiceren en maken heel veel plezier samen. “

Nog een onderwerp dat tijdens hun babbel aan bod kwam, is de acteerdroom van Saartje. Gedurende een tijdje heeft ze haar acteerdroom willen forceren, maar dat leverde uiteindelijk niets op. “Ik laat het berusten, maar het zit wel in mijn achterhoofd: ooit ga ik nog iets leuk doen op een podium of in een reeks.”

Wat veel van haar fans verder niet weten, is dat Saartje Vandendriessche ooit samen met haar tantes een exhibitionist heeft aangevallen. Wij zaten heel vaak samen aan de zee en op een gegeven moment zaten we allemaal monokini te zonnen en toen kwam er een exhibitionist op een duin staan.” Vervolgens zijn Saartje en haar tantes niet in paniek geschoten, maar hebben ze de man in kwestie ‘aangevallen. “Wij riepen echt als oermensen en al onze borsten vlogen in het rond. Ik denk dat die man nog nooit zoveel schrik heeft gehad in zijn leven, want hij wist het gewoon niet meer.”

Last but not least had Saartje het nog over haar jongste broer Bram. Zo heeft ze hem ooit eens knock-out geslagen. “Mijn broer Bram was een heel tof manneke, maar soms ook niet. Wanneer wij ruzie hadden, ging het er altijd fysiek aan toe.” Ooit hadden de twee eens een discussie, maar toen reageerde Saartje blijkbaar net iets te heftig. “Opeens hoorde ik een boenk. Hij lag op de grond, was even K.O. geslagen. Ik was misschien net iets te hard geweest.”

